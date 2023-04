Elmlohe: Bundeschampions Segantini und Final Dream für Warendorf qualifiziert und mehr

Im niedersächsischen Elmlohe stand am Wochenende ein bis Prix St. Georges ausgeschriebenes Dressurturnier mit Bundeschampionatsqualifikationen auf dem Programm, wo es ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus Warendorf gab.

So ging der neue Bundeschampion der vierjährigen Hengste, Segantini v. Secret aus der Zucht von Dr. Christine Feichtinger, das erste Mal eine Dressurpferdeprüfung Klasse L. Er wurde Vierter mit der für die Bundeschampionatsqualifikation erforderlichen Gesamtnote von 8,0, darf also im September nach Warendorf. Im Sattel saß wie schon letztes Jahr Jessica Lynn Thomas, die den Hengst nun nicht mehr für das Gestüt W.M. vorstellt, sondern für das Gestüt M.K. Ammerland von Maik Kanitzky.

Segantini teilte sich den vierten Rang mit einem weiteren Pferd von Jessica-Lynn Thomas, der Hannoveraner Stute Be My Love v. Bon Coeur-Floriscount aus der Zucht von Nadine Hauschild. Auch Be My Love wurde schon letztes Jahr von der gebürtigen Schwedin vorgestellt und holte mehrere Schleifen in Reitpferdeprüfungen. Als Besitzer der Stute ist das Gestüt Lövsta eingetragen.

Der Sieg in der Quali der Fünfjährigen ging an die von Melanie Tewes vorgestellte Hannoveraner Stute Donna Fiorella v. Don Martillo-First Dance aus der Zucht und im Besitz von Jens Meyer mit einer Gesamtnote von 8,4.

Zweiter wurde ein weiterer Bundeschampionatsfinalist: der Oldenburger Wallach Summerglow v. Secret-Dancier, gezogen von Klaus Michaelis und vorgestellt von Maxi Kira von Platen für Helgstrand Dressage. Als Summerglow letztes Jahr Bronze beim Oldenburger Championat gewann und Siebter beim Bundeschampionat wurde, saß noch Sina Aringer im Sattel.

Platz drei ging an den im Februar beim Hannoveraner Verband zur Zucht anerkannten Fänomen de Malleret v. Foundation-Sezuan unter Helen Langehanenberg. Fänomen de Malleret kam im Gestüt Lewitz zur Welt, gehört aber inzwischen wie der Name schon suggeriert dem französischen Gestüt Malleret, für das Langehanenberg ja einige Pferde reitet. Mit 8,1 löste Fänomen das Ticket nach Warendorf.

Nicht mehr platziert war der Bundeschampionatssilbermedaillengewinner, My Milano v. Millennium, der letztes Jahr noch unter Lukas Fischer ging und den nun dessen Frau Tanja präsentierte. Mit 7,4 wurden die beiden Achte, gleichauf mit dem Warendorfer Fünftplatzierten, San Escobar v. Secret mit seiner Besitzerin Jessika Peschel.

Sechsjährige

Bei den Sechsjährigen setzte sich der Hannoveraner Wallach Final Dream v. Franziskus-Weltmeyer aus der Zucht von Karin Storkamp an die Spitze, also der Bundeschampion der Fünfjährigen aus dem Vorjahr. Schon seit 2021 sitzt Kira Goerens-Ripphoff im Sattel von Final Dream. Für die beiden war es die erste Dressurpferdeprüfung Klasse M. Sie erhielten eine starke 8,8.

Helen Langehanenberg holte ihren zweiten Bundeschampionatsfahrschein mit dem ebenfalls hannoversch gezogenen Fabajo v. Fürst Belissaro-Wolkentanz (Z.: Anne Lindena), den sie für Dong Seon Kim reitet. Eine 8,5 stand für die beiden unter dem Strich.

Den Erfolg für den Stall Goerens-Ripphoff komplett machte der dritte Platz des Oldenburgers Feuerfunke v. Franziskus-Foundation (Z.: Wieghaus-Vorwerk) mit Mathis Goerens (LUX) im Sattel. Sie erhielten eine 8,1.

Ein prominenter nicht Platzierter war der Hannoveraner Hengst Shu Fu v. Sezuan-Fürst Heinrich (Z.: Gestüt Greim), den Wolfhard Witte für das Landgestüt Celle vorgestellt hat. Die beiden waren als Sechste mit der Wertnote 7,6 „einen raus“ aus der Platzierung. Shu Fu war seinerzeit Prämienhengst bei der DSP-Körung in München-Riem und gewann anschließend den 50-Tage-Test in Schlieckau. Bei den Züchtern steht der Fuchs hoch in der Gunst.

Alle Ergebnisse aus Elmlohe finden Sie hier.