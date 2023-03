Isabell Werths Bella Rose hat ein gesundes Hengstfohlen zur Welt gebracht!

Isabell Werths Herzenspferd und Olympia-, WM- und EM-Goldmedaillistin Bella Rose hat ihr erstes Fohlen zur Welt gebracht. Es ist gesund, ein Hengst und wurde auf den Namen „Via Bellani“.

Alles gut gegangen! Mit 19 Jahren ist Isabell Werths ehemaliges Erfolgspferd Bella Rose Mutter eines Hengstfohlens geworden. In den sozialen Medien heißt es: „Wir freuen uns sehr, dass Bella Rose gestern Abend ein gesundes Hengstfohlen zur Welt gebracht hat. Bella und Valdiviani haben alles bestens überstanden sind mächtig stolz auf ihren Sprössling „Via Bellani“😍😍😍❤️❤️❤️“

Nach ihrer sportlichen Karriere hing das Leben von Bella Rose schon einmal am seidenen Faden. Sie erlitt eine Kolik, musste operiert werden. Ihre Abschiedszeremonie wurde zunächst abgesagt. Glücklicherweise erholte sich die Belissimo M-Cacir AA-Tochter von den Strapazen und hatte so ihren letzten Auftritt im Dressurstadion beim CHIO Aachen 2022. Da war schon bekannt, dass die Stute in die Zucht gehen soll.

Nun hat alles nach Plan geklappt. Das Hengstfohlen stammt ab v. Valdiviani, einem Veneno-Fidertanz-Sohn. Valdiviani befindet sich wie auch Bella Rose im Besitz von Werths Mäzenin Madeleine Winter-Schulze und soll einmal das Nachwuchspferd von Isabell Werth werden. Er ist jetzt siebenjährig und kann bereits drei gekörte Söhne vorweisen, die allesamt 2020 geboren wurden. Für seinen Sohn „Via Bellani“ und Mama Bella Rose wünschen wir vom St.GEORG nun eine glückliche und gesunde gemeinsame Zeit!