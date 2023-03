Verletzungs-Update: Team Riesenbeck International angeschlagen, Philipp Weishaupt fällt nach Operation aus

Erst Ludger Beerbaum, vor wenigen Tagen dann auch noch Philipp Weishaupt. Beide Reiter der Beerbaum Stables sind aktuell verletzt. Es bleibt die Frage, wer somit für das Team Riesenbeck International in der Global Champions League an den Start gehen wird.

Nachdem Ludger Beerbaum in Doha vom Pferd stürzte und in der Folge operiert werden musste, verletzte sich vor wenigen Tagen auch sein Teamkollege Philipp Weishaupt. Dieser stürzte ebenfalls und brach sich einen Knochen im Fuß, allerdings nicht im Zusammenhang mit seinen Pferden. Wie er nun gegenüber Global Champions mitteilte, ist er mit seinem Hund gelaufen und wollte über eine Hecke springen, stolperte dabei jedoch und fiel. Auch Philipp Weishaupt musste operiert werden. Dabei wurden ihm Pins eingesetzt.

Weishaupt hofft auf Start in Miami

Die unerwartete Pause verschafft dem Reiter zwar etwas mehr Zeit bei seiner Frau und deren neugeborenen Kind, er hat laut eigener Aussage allerdings schon wieder ein festes Ziel vor Augen: rechtzeitig für die Global Champions Tour in Miami Beach wieder fit zu sein. Das Turnier in weltbekannter Kulisse am Strand von Miami findet vom 12. bis 15. April statt. Für den Fall, dass die Genesungszeit bis Mitte April nicht ausreichen sollte, wurde jedoch auch den Pferden der Riesenbeck International-Teamreiter Eoin McMahon und Philipp Schulze Topphoff bereits Blut abgenommen. Der Ire Eoin McMahon ist bereits seit September 2018 Teil des Teams der Beerbaum Stables.

Riesenbeck International bei erster LGCT-Etappe erfolgreich

Nachdem Ludger Beerbaum in Doha stürzte, lief es für die Beerbaum Stables zunächst dennoch gut. Gemeinsam mit Christian Kukuk gewann Philipp Weishaupt die Global Champions League Team-Trophäe. Am nächsten Tag stand er mit seiner KWPN-Stute Just Be Gentle und einem fehlerfreien Ritt in 34,37 Sekunden auch im LGCT Grand Prix von Doha ganz oben auf dem Treppchen. Gefolgt von seinem Teamkollegen Christian Kukuk, der die zehnjährige Emerald-Tochter Nice van’t Zorgvliet gesattelt hatte. Ob Philipp Weishaupt in Miami die Chance auf eine Wiederholung der Erfolge in Doha bekommt, bleibt nun also abzuwarten.