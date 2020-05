Kein Sport mehr, nur noch Zuchteinsatz für Gerrit Niebergs Contagio

Die Familie Nieberg und das Gut Berl von Hendrik Snoek haben entschieden den Star im Stall, den Holsteiner Hengst Contagio, etwas früher als ursprünglich geplant aus dem Sport zu nehmen.

Der 16-jährige Holsteiner Hengst Contagio, der unter Gerrit Nieberg große Erfolge bis hin zu einem Nationenpreissieg feierte, wird ab sofort nur noch im Deckeinsatz sein. Gerrits Vater, Mannschaftsolympiasieger Lars Nieberg sagt: „Eigentlich wollten wir ihn beim Turnier der Sieger in Münster verabschieden, aber das ist durch die Corona-Pandemie ja so nicht möglich. Noch ein Jahr zu warten, erschien uns aber auch nicht sinnvoll und da Contagio bei Züchtern sehr begehrt ist, darf er das nun ´hauptberuflich` machen.“

Contagio ist ein Sohn des Colman aus der Odyssee II v. Lordanos. Er vertritt den Holsteiner Stamm 579 und kam bei Wolfgang Harjes in Kreiensen zur Welt. Bei der Familie Nieberg hat er den Großteil seines Lebens verbracht. 2006 entdeckte Lars Nieberg ihn auf der Holsteiner Körung und schlug zu, damals noch für das Gestüt Wäldershausen.

Schon bei seinem 70-Tage-Test zeigte der Hengst, dass Lars Nieberg den richtigen Riecher hatte. Er gewann die Springwertung mit 135,15 Punkten. Seinen Weg in den Sport fand der Schimmel noch mit dem Senior Nieberg im Sattel, der ihn in Springpferde- und den ersten Youngster-Prüfungen präsentierte. Danach übernahm zunächst Sohn Max Contagio und präsentierte ihn erfolgreich in Springprüfungen bis Klasse S***.

Als Max den Hof für einen USA-Aufenthalt verließ, schlug Gerrits große Stunde im Sattel von Contagio. Die beiden gewannen den Großen Preis von Frankfurt 2017. Im Jahr darauf gehörten Vater und Sohn gemeinsam zum siegreichen Nationenpreisteam im dänischen Uggerhalne. Das sind nur zwei von diversen herausragenden Ergebnissen des Paares.

Beweisen muss Contagio nichts mehr. Er wird nun langsam abtrainiert und kann sich nun voll und ganz auf den Deckeinsatz konzentrieren. Dass er sein Talent weitervererbt, hat er bereits bewiesen. International sorgen aktuell zum Beispiel seine Kinder Con-Taggio von Beezie Madden, Cessna mit Eric Lamaze und inzwischen Georgina Bloomberg, Contagious unter McLain Ward und Best Boy von Henrik von Eckermann für Furore.

Frischsamen von Cotagio ist sowohl über die Station Ligges in Nordrhein-Westfalen als auch über den Holsteiner Verband zu beziehen.