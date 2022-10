Londontime gestorben

Der Hannoveraner Vererber Londontime lebt nicht mehr. Zuletzt stand der Hengst auf dem Gestüt Rödgen in Sachsen-Anhalt.

Wie das Gestüt Rödgen auf seiner Facebook-Seite vermeldet, musste der 20-jährige Hannoveraner Hengst Londontime Anfang September wegen eines chronischen Leidens erlöst werden.

Der mit dem Grande Preis ausgezeichnete Londonderry-Walt Disney I-Sohn stammte aus der Zucht von Christina Hellwege-Tiedemann (Oberndorf). Bei seiner Hengstleistungsprüfung erreichte er einen Dressurindex von 137,57 (Platz drei) und als Vierjähriger wurde er auf der Verdener Eliteauktion 2006 mit einer damaligen Rekordsumme von 510.000 Euro gefeiert.

Ausgebildet und gefördert wurde Londontime von Wolfhard Witte, der ihn im Bundeschampionatsfinale der Fünfjährigen auf Rang sieben ritt und ihn bis Klasse S2* hoch platzierte.

Lange Jahre war er im Landgestüt Celle als Landbeschäler über die Besitzergemeinschaft Hans-Günter und Gabriele Berner (Bienenbüttel) sowie Klaus Bünger (Oetzen) im Einsatz. 2018 gab das Landgestüt bekannt, dass Londontime zu den Hengsten gehört, die Träger des Gensdefekts WFFS sind.

Londontimes Erbe

Erst in diesem Jahr wechselte Londontime auf das Gestüt Rödgen in Sachsen-Anhalt.

„Londontime hat mit seinem züchterischen Wirken in diesem Jahr in Rödgen ausgestrahlt wie kein Hengst vor ihm und damit sich selbst und das Gestüt hervorragend ins Gespräch gebracht“, heißt es in der Facebook-Meldung. „Wir hätten uns noch etwas mehr Zeit mit dieser tollen und angenehmen Hengstpersönlichkeit gewünscht. Nun haben wir ihn in dem Bewusstsein gehen lassen, dass er in Rödgen noch eine schöne Zeit verbringen konnte und dies für ihn die beste Entscheidung war. In seinen großartigen Nachkommen wird er weiter leben.“

Bei der FN sind für Londontime 522 Sport-Nachkommen verzeichnet, 40 davon erfolgreich in Dressur Klasse S. Er hat 13 gekörte Söhne und 258 eingetragene Stuten, davon 76 mit Staatsprämie (u.a. die Reservesiegerin und die Siegerin der Herwart von der Decken-Schau).