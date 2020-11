Neustadt (Dosse): DSP-Körsieger von Asgard’s Ibiza

Beim Schaufenster der Besten in Neustadt (Dosse) hatten heute die dressurbetonten Hengste ihren großen Auftritt im Rahmen der DSP-Körung des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt. Am meisten überzeugen konnte ein Sohn des KWPN Hengstes Asgard’s Ibiza aus einer De Niro-Mutter.

Er kam, sah und siegte: Das kann man im Fall des Dressursiegers der Neustädter DSP-Körung sogar ziemlich wörtlich nehmen. Denn der Dunkelbraune v. Asgard’s Ibiza-De Niro (Z.: Karin Seidel, A.: Heinrich Ramsbrock), der laut Katalog auf den Namen Inverness S hört, präsentierte sich passenderweise mit der Kopfnummer 1 direkt als erster Kandidat in der Graf von Lindenau-Halle. „Ein Hengst mit unwahrscheinlicher Strahlkraft, der sich in allen drei Grundgangarten kraftvoll abfußend über den Rücken bis in die Vorhand bewegte und in der gesamten Präsentation ein hervorragendes Interieur zeigte – Eigenschaften, die uns als Körkommission veranlassten, diesen Hengst als Sieger zu küren“, so Dietmar Schulz, Sportvertreter Dressur in der Körkommission.

50:50 Körquote

Insgesamt 22 dressurbetonte Hengste präsentierten sich beim Schaufenster der Besten. Genau die Hälfte, also elf Hengste, erhielten ein positives Körurteil – darunter zwei Prämienhengste. Das war neben dem Siegerhengst ein noch recht jugendlicher Sohn des Bundeschampions Secret v. Sezuan aus einer Belissimo M-Mutter, der von seinen Züchterinnen Lena Marie und Kerstin Klose ausgestellt wurde. „Ein noch in der Entwicklung stehender, sportlicher Hengst mit tollen Reitpferdeeigenschaften, der uns besonders bei der Arbeit an der Longe mit seiner Lockerheit, Takt und Anlehnung gefiel. Der Galopp war gut durch den Körper gesprungen, immer in Balance und mit viel Raumgriff“, begründete Dietmar Schulz die Entscheidung der Körkommission.

Beide Hengste sind verkäuflich und werden über die Online-Hengst-Auktion, die am 17. November um 19.30 Uhr endet, versteigert. Ebenfalls gekört wurden Nachkommen der Hengste Destano, Don Deluxe, Quantensprung, Fantastic, Desperados, Decurio, Livaldon, Royal Doruto und Sensation. Morgen geht es dann mit den springbetonten Hengsten weiter.

Aller Ergebnisse finden Sie hier.