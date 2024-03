Secret und Revolution stellen Prämienhengste beim Dänischen Warmblut

14 Dressurhengste wurden bei der Dänischen Warmblutkörung zur Zucht zugelassen, erst einmal für ein Jahr. Drei Hengste wurden prämiert, beide mit deutschen Vätern.

Für die endgültige Zuchtzulassung müssen die Hengste noch an einem 35-Tage-Test im Herbst teilnehmen. Folgenden Hengsten hat die Körkommission mit Vicky Nortwig, Jens Søgard, Karsten Petersen, Rune Willum und Johnny Sørensen das Go gegeben:

Kat.-Nr. 41 Bernie v. Bernay-Livaldon, gezüchtet von Bernhard Gärtner, Deutschland, und im Besitz von Ib Kirk & Per Thybo

Kat.-Nr. 45 Dynamic Dancer v. Dynamic Dream-Dresemann, gezüchtet von Simon Kohlenbrenner PFERD24 GmbH, Deutschland und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat. Nr. 47 Dynamic In Black v. Dynamic Dream-De Niro, gezüchtet von Axel Baumgartner, Deutschland, und im Besitz von Helgstrand Dressage & Kleppenhus Invest

Kat. Nr. 50 First Magic v. For Romance I-Desperado, gezüchtet und im Besitz von HP Horses ApS

Kat.Nr. 55 Nordentoft’s Jerome v. Jovian-Revolution, gezüchtet und im Besitz von Jovian/ Revolution, gezüchtet und im Besitz von Nordentoft Equestrian ApS

Kat. Nr. 57 �toftens Jabari v. Jovian-Revolution, gezüchtet von Stutteri �toften I/S und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat.nr. 59 Plus Horses Redemption v. Revolution-Florencio I, gezüchtet von Plus Horses v/ Laila Meyer und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat.Nr. 60 Sarai L v. Secret-For Romance I, gezüchtet von L Horses und im Besitz von L Horses & Stal Van de Sande

Kat.-Nr. 61 Select Me v. Secret-Fantastic, gezüchtet von Aloys Ewers und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat.nr. 63 Magic Mckee L v. Total Mclaren-Negro, gezüchtet von L Horses und im Besitz von L Horses & Stal Van de Sande

Kat.Nr. 64 Veniro v. Va Bene-De Niro, gezüchtet von Gabriele Eder, Deutschland, und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat.-Nr. 67 Chicago Majlund v. Vivino-Tailormade Temptation, gezüchtet und im Besitz von Majlund Dressage v/ Annika Pagård

Kat.-Nr. 69 Dalero v. Danciero-Londontime, gezüchtet von Arndt Schwierking, Deutschland, und im Besitz von Helgstrand Dressage

Kat. Nr. 70 Spectacular v. Sezuan-Fürst Romancier, gezüchtet von Wilfried Fleming, Deutschland, und im Besitz von Helgstrand Dressage

Prämiert wurden die beiden Söhne des Secret und der von Revolution. Das bedeutete eine hundertprozentige Trefferquote für beide Vererber, denn dies waren ihre einzigen Söhne im Lot.

Der Kommentar der Körkommission zu Plus Horses Redemption: „Plus Horses Redemption ist ein harmonischer und hochgewachsener Hengst mit einem großen, offenen Rahmen und einem sehr guten Geschlechtstyp, funktionaler Oberlinie, er bewegt sich rhythmisch, raumgreifend und energisch durch den ganzen Körper.“

Sarai L sei ein „äußerst ansprechender, eleganter und moderner Hengst von hervorragendem Typ“. Er habe „viel Ausdruck, eine gute Sattellage, eine gut geformte und muskulöse Kruppe und eine gut funktionierende Oberlinie in der Bewegung“. Der Schritt sei raumgreifend, der Trab leichtfüßig. der Galopp raumgreifend, ausbalanciert mit guter Selbsthaltung und sehr schöner Bergauftendenz.

Auch Select Me sei ein großrahmiger Hengst mit funktionaler und geschmeidiger Oberlinie in der Bewegung. Er bewege sich „leichtfüßig und dennoch kraftvoll, unglaublich geschmeidig mit optimalem Einsatz von Ellbogen und Knie“. In allen Tempi habe er sich geschmeidig und bergauf bewegt.

Die gesamte Ergebnisliste der Dänischen Warmblutkörung 2024 finden Sie hier.