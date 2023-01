Total Hope und Casino Grande sind Oldenburger VTV-Hengste des Jahres

Der Oldenburger Pferdezuchtverband hat im Rahmen seiner Hengsttage auch dieses Jahr wieder einen Dressur- und einen Springhengst mit der VTV-Schärpe dekoriert: Total Hope und Casino Grande.

Der Totilas-Sohn Total Hope machte seiner Mutter Weihegold unter der Norwegerin Isabel Freese (NOR) bereits alle Ehre und tanzte nicht nur zum Sieg beim Nürnberger Burg-Pokal, sondern darüber hinaus gelang ihm auch noch der Triumph im Louisdor-Preis Finale. Außerdem war er Bronzemedaillist bei den siebenjährigen Dressurpferden der WM in Ermelo im Jahr 2019. 2022 vertrat Total Hope mit seiner Reiterin Freese dann die norwegischen Landesfarben bei den Weltmeisterschaften in Herning.

Zur Welt kam Total Hope bei Weihegold-Züchterin Christine Arns-Krogmann in Lohne, unweit vom Oldenburger Pferde Zentrum Vechta. „Der Hype um Totilas hatte mich damals natürlich mitgerissen. Ich war davon überzeugt, dass Weihegold und Totilas sich fantastisch ergänzen würden. Und der Erfolg von Total Hope bestätigt meinen Instinkt“, erinnert sich Christine Arns-Krogmann. Schon als Absetzer erwarb Paul Schockemöhle den Hengst dann und stellte mit Total Hope wenige Jahre später bei seiner Köring im schwedischen Flyinge den Siegerhengst seines Jahrgangs.

Lone Boegh-Henriksen, die seit 2018 Besitzanteile an dem Hengst hält, sagt: „Total Hope ist zwar nicht der Größte, aber er hat ein Herz aus Gold und eine Willensstärke, die seinesgleichen sucht”.

Total Hope OLD kann bereits zwei Elite-Fohlen für die Vechtaer Auktionen vorweisen. Über Totilas führt Total Hope das wertvolle Blut des Gribaldi auf der Vaterseite. Auf der Mutterseite findet sich die Passerpaarung Donnerhall-Sandro Hit, aus der bereits zahlreiche Grand Prix-Pferde hervorgingen.

VTV-Springhengst: Casino Grande

Er musste nicht alt werden, dass Züchter Gerd Sosath erkannte: „Mit Casino Grande habe ich mein persönliches Zuchtziel erreicht.“ Casino Grande vereint zwei der erfolgreichsten Linien des erfahrenen Hengsthalters. Der 2012 geborene Hengst stammt ab v. Casino Berlin aus der Baccara v. Contact Me und stach schon im Fohlenalter, als Jährling und auch zweijährig beim Freispringen zwischen den anderen Nachwuchspferden von Sosath hervor.

„Casino Grande ist für mich das Ebenbild eines modernen Springpferdes: blutgeprägt, mit einer großen und dennoch versammlungsbereiten Galoppade ausgestattet, intelligent, vermögend, aber gleichzeitig vorsichtig am Sprung“, schwärmt Gerd Sosath.

Bei seiner Körung in Vechta avancierte Casino Grande zum zweiten Reservesieger und absolvierte seinen 30-Tage-Test im folgenden Jahr mit Bestnoten. Unter anderem vergab die Kommission damals die Traumnote 10,0 für das Springvermögen sowie den Galopp. Auch sportlich begeisterte Casino Grande vom Fleck weg, gewann mehrfach Springpferdeprüfungen und überzeugte mit seinem ersten Fohlenjahrgang. Daher wurde er als Hauptprämien-Reservesieger des Oldenburger Pferdezuchtverbandes ausgezeichnet.

„Mit seinen schicken und bewegungsstarken Fohlen zeigt unser Hengst, dass er ein herausragender Vererber ist“, freut sich der Hengsthalter. Bereits bei seinem ersten Körjahrgang erhielten zwei Hengste das positive Urteil, 2022 wurde ein Nachkomme v. Casino Grande Siegerhengst bei den Süddeutschen Pferdezuchtverbänden (DSP).

Mittlerweile geht Casino Grande unter Hendrik Sosath in der schweren Klasse, unter anderem beim CHIO Aachen. 2021 war er jüngstes Pferd bei den Deutschen Meisterschaften und wurde mit Sosath im Sattel Zwölfter.

„Auch Casino Grandes Mutter war eine überragende Stute. Sie war großrahmig, machte einen herausragenden Sprung und konnte sich zudem noch besser bewegen als so manches Dressurpferd. Bedauerlicherweise haben wir sie und ihr zweites Fohlen, einen Vollbruder zu Casino Grande, bei der Geburt verloren“, fügt Gerd Sosath ergänzend hinzu. Seine Großmutter ist die Elite-Stute Bold-Fantasy. Sie brachte auch den einstigen Oldenburger Siegerhengst und bedeutenden Dressurpferdevererber Stedinger v. Sandro Hit.