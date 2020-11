Westfalen-Körung findet statt, Hygienekonzept und neuer Zeitplan

Aufatmen in Münster: Die Westfalen-Körung 2020 kann trotz Corona-Pandemie stattfinden. Die zuständigen Behörden haben das vom Westfälischen Pferdestammbuch vorgelegte Konzept, das unter anderen einen neuen Zeitplan beinhaltet, akzeptiert.

77 Hengste können zur Westfalen-Körung 2020 anreisen. Das Westfälische Pferdestammbuch hat ein Konzept für die Veranstaltung vorgelegt, das die zuständigen Behörden überzeugt hat.

Westfalen-Körung 2020 mit neuem Ablauf

Es sind nur wenige Zuschauer zugelassen und die müssen sich an das Hygienekonzept halten. Um die Veranstaltung zu entzerren, werden Dressur- und Springhengste jeweils an zwei Tagen für sich beurteilt.

Den Auftakt machen am Sonntag, 22. November die Dressurhengste. Sie werden am Montagnachmittag versteigert. Es wird für beide Hengstgruppen eine Live-Auktion geben, bei der aber auch online gesteigert werden kann. 49 Hengste mit dressurbetonten Abstammungen haben die Zulassung zur Westfalen-Körung erhalten. Stark vertreten ist der Warendorfer Landbeschäler Zoom, der schon beim Hannoveraner Verband mehrere gekörte Söhne aus einem ersten Jahrgang aufweisen kann. Auch Bundeschampion Secret sendet die ersten zweieinhalbjährigen Nachkommen nach Münster-Handorf.

Dienstag und Mittwoch gehören dann den 28 Springhengsten. Nachdem es eine klare Ansage bezüglich der Art und Weise der Vorbereitung der Junghengste gegeben hatte – sie waren auffällig verkrampft gesprungen und Zuchtleiter Thomas Münch hatte das Freispringen zunächst abgebrochen – soll die Darstellung nun eine andere sein. In einer Pressemitteilung zur Körung schreibt das Westfälische Pferdestammbuch: „Beim Freispringen wurde, wie bereits im Vorfeld angekündigt, die Art der Vorstellung der Springhengste, in Abstimmung mit den zuständigen Gremien, verändert.“ Der Zeitplan sieht zweimal Freispringen vor. Am Dienstag geht es über drei, am Mittwoch über einen Sprung.

Cornet Obolensky (3) und sein Sohn Cornado I (2) stellen die meisten Söhne im Springlot der Westfalen-Körung 2020.

Die gesamte Veranstaltung wird von Clipmyhorse übertragen. Infos finden Sie hier.