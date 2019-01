WFFS – Zuchtverbände starten zögerlich mit Veröffentlichung der Genanalyse der Hengste

Der Holsteiner Verband meldet, dass seine, präziser die Hengste der Holsteiner Verband Hengsthaltung GmbH, allesamt keine Träger des WFFS-Gen sind. Über die Privathengste, die Holsteiner Nachwuchs zeugen dürfen, gibt es noch keine Aussagen auf der Webseite des Holsteiner Verbandes. Allerdings finden sich mindestens zwei darunter, über deren Status der Hannoveraner Verband informiert, Calmando und Casiro. Sie zählen zu den Vererbern, die auf der Webseite des Hannoveraner Verbandes in der ersten Januarwoche (hier das zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte PDF ) als WFFS-Anlageträger (N/WFFS) kenntlich gemacht worden sind. Insgesamt umfasste diese Liste 26 Hengste, und zwar: A la Carte, Benthen’s Balou, Calmando, Casino Berlin, Casino Grande, Casiro I, Chacco’s Son II, Chivas, Commander, Comte, Cristallo I, Destacado, Don Frederic, Don Frederico, Don Index, Don K, Don Vino, Edward, For Final, Lasogga S, Light On, Londonderry, Londontime, Metteur, Quantensprung und Quaterhall. Alle weiteren Hengste seien somit WFFS-frei (N/N), betonte der Hannoveraner Verband. Am 9. Januar wurden dann weitere Hengste eingepflegt, unter anderem die der Station Paul Schockemöhle. Unter den für Hannover anerkannten Vererbern mit dem Vermerk „WFFS: N/FFS“ in der Detailbeschreibung finden sich aus dem Mühlener Hengststall die Hengste Balou du Roeut, Chacgrano, Fürsten-Look und Top Gear.