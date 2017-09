Das Pferdegebiss: Rund um Zähne und Gebisse

Vor allem an den seitlichen Bereichen der Backenzähne bilden sich aufgrund ungleichmäßiger Abnutzung oft scharfe Kanten (Zahnspitzen). Am Unterkiefer zeigen sie zur Zunge hin, am Oberkiefer in Richtung Backe.“

Der Kiefer kann dann nicht mehr weit genug hin- und hergeschoben werden. Beim Raspeln entfernen Tierärzte die Zahnspitzen, so dass die Pferde wieder gleichmäßig alle Teile des Zahns durch elliptisches Hin- und Herschieben abnutzen können. Eine weitere Schwachstelle im Pferdegebiss sind der erste Oberkieferbackenzahn und der letzte Zahn im Unterkiefer, der Elfer. Bei manchen Pferden überragen die Oberkieferbackenzähne einer Zahnreihe den Unterkiefer nach vorne und haben keinen korrekten Gegenspieler. Was die Natur eigentlich gut eingerichtet hat, nämlich dass die Zähne bei Abnutzung nachwachsen, wird dann zu einem großen Problem: Der hintere Teil des Elfers kann sich nicht an einem anderen Zahn abreiben und schiebt sich dadurch immer weiter aus dem Zahnfach heraus, ohne an Länge zu verlieren. Sogenannte Haken oder Rampen entwickeln sich. Schwachstelle Elfer Das Raspeln des elften Zahnes gestaltet sich oft recht schwierig, da man wegen der Enge im Kieferwinkel und wegen des Weichteilgewebes schlecht an den Zahn herankommt. „Man muss aufpassen, dass man nicht vorne zu viel und hinten zu wenig raspelt“, erklärt der Tierarzt Dr. Lewin. „Sonst entsteht ungleichmäßiger Druck auf manche Zähne. Ist dieser punktuell sehr groß, kann es sogar zu Teilfrakturen eines Zahnes kommen.“ Er mahnt, dass immer mit Bedacht geraspelt werden sollte und sich Pferdebesitzer an erfahrene Fachleute wenden sollten.