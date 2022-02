„Ja, wir loten Grenzen aus!“

Wer hat die Meinungshoheit über den Pferdesport? So genannte Tierschutzorganisationen wie PETA oder die Pferdeleute selbst, die im Zweifelsfall über die entsprechende Expertise verfügen? Eine Frage, die gerade in den letzten Wochen – Ludger Beerbaum, Thomas Müller, Mark Todd – hochkochte. Sie war am Rande des Geschehens auch in Neumünster ein Thema. Zu dem auch die siebenfache Olympiasiegerin Isabell Werth eine klare Meinung hat, wie St.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer erfahren konnte.

Ich war am vergangenen Sonntag zum Dressurweltcup in Neumünster, endlich mal wieder zum Turnier, wenn auch in ganz abgespeckter Form. Also kein Springen, nur Dressur, kaum Zuschauer. Nur 450 wurden in letzter Minute hereingelassen. Mehr als im vergangenen Sommer in Tokio, wo ja immer noch eine Menge Leute herumliefen, habe ich die Zuschauer in der Holstenhalle vermisst, normalerweise kennt man dort jeden Zweiten. Der Besuch hat sich gelohnt: Was waren das für schöne Pferde auf dem Viereck, das fällt einem umso mehr auf, wenn man sie länger nicht gesehen hat: die stark reitenden Däninnen, die auf die WM im eigenen Land im August in Herning hinarbeiten, aber vor allem das Olympiasiegerpaar Jessica von Bredow-Werndl und Dalera. Die Stute, im Zenit ihrer Laufbahn, strahlt inzwischen die Ruhe und Souveränität des großen Stars aus. Pferd und Reiterin wissen, was sie können, wo sie stehen und das sieht man ihnen an.

Nicht das beste Turnier hatten Isabell Werth und Quantaz, der Braune hatte viel zu gucken in der Halle, in der die Tribünen so dicht am Viereck sind, dass man nicht drumherum reiten kann. Beim Weltcupfinale in Leipzig im April ist mehr Platz, dann sollte er sich besser konzentrieren. Als Titelverteidigerin ist sie automatisch qualifiziert. Dann soll, so der Plan, auch Weihegold feierlich in den sportlichen Ruhestand geschickt werden, verdient hat es die 17-Jährige, die so viel geleistet hat in ihrem Leben.

Seitdem Isabell Werth vor einem knappen Jahr den Vorsitz im Internationalen Dressurreiter Club (IDRC) übernommen hat, mit dem deutschen Ausschussvorsitzenden Klaus Roeser als Geschäftsführer an ihrer Seite, haben sich schon in dieser kurzen Zeit die Dressurreiter als eine Stimme positioniert, die nicht überhört werden kann, nicht nur, wenn es um dressurspezifische Belange geht wie die Rettung des Zylinders oder die Wiedereinführung der Schlussnoten, die Aspekte eines Rittes berücksichtigen, die bei Einzelnoten allzu leicht untergehen.

Auch die Petition gegen die ständigen Anwürfe der so genannten Tierschutzorganisation PETA wurde von Dressurreitern angestoßen. Wir alle, die wir Pferde lieben und Zeit mit ihnen verbringen, sei es als Sport- oder Freizeitreiter, als Züchter oder einfach als Fans, reiben uns doch in diesen Tagen die Augen, wenn mal wieder so genannte Tierschützer uns sagen wollen, wie wir mit Pferden umzugehen haben, seien es die völlig lächerliche PETA-Attacken gegen Fußballstar Thomas Müller oder der Shitstorm gegen Mark Todd, mit dem eine außergewöhnliche Lebensleistung mir nichts dir nichts zertrampelt wird. In beiden Fällen hat St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes ja bereits deutlich Stellung bezogen.

Die Reiterszene beginnt sich zu wehren. „Es ist richtig, den Finger in die Wunde zu legen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind“, sagt Klaus Roeser. „Uns fehlt im Moment die Deutungshoheit über unseren Sport. Denn es stellt sich die Frage: Wer hat die Erfahrung, beurteilen zu können, was in Ordnung ist und was nicht?“ Das Pferd sei zwar kein Sportgerät, sondern ein Partner. „Aber auch in Partnerschaften gibt es Unstimmigkeiten und Auseinandersetzungen,“ sagt Roeser.

Den meisten Pferden heute geht es gut, besser oft als in früheren Jahren. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann sehr oft aus Unwissenheit oder Gleichgültigkeit, weil der Schmied überfällig und der Paddock vermatscht ist oder der Sattel drückt. Darüber berichtet PETA selten, die Organisation hängt sich an großen Namen auf, weil die Schlagzeilen bringen. Ziemlich billig. „Das Tier generell und auch das Pferd werden zunehmend vermenschlicht“, sagt Roeser. Was die so genannten Tierschützer nicht verstehen (wollen): Pferde sind keine Demokraten, in einer Pferdeherde wird nicht abgestimmt, sondern es herrscht eine klare Hierarchie. Bis jeder seinen Platz gefunden hat, geht es oft rau zu, mit Beißen, Schlagen und Wegjagen. Erst wenn jedes Pferd weiß, wo es steht, herrscht Ruhe. Das sind die natürlichen Verhaltensweisen des Pferdes, die auch für den Umgang zwischen Mensch und Tier gelten. Der Mensch muss der Chef sein, wohlwollend und vor allem kundig. Dazu müssen wir stehen, wenn wir Pferde halten und reiten.

Hier sieht auch Isabell Werth das Problem. Sie wirft der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) vor, dass sie sich scheut, klar Stellung zu beziehen, aus Angst anzuecken. „Fakt ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit unzulänglich ist. Warum schaffen wir es nicht darzustellen, dass wir Sport betreiben. Wir fordern Leistung, ja, wir loten Grenzen aus. Wenn wir von einem Pferd Leistung fordern, dann muss auch erlaubt sein, dass wir agieren und reagieren. Dazu gehört eine Kandare, ein Sattel, Sporen und Peitsche. Jedes Pferd ist anders. Das eine braucht vielleicht nicht so viel Einwirkung, weil es heiß und motiviert ist, das andere muss mehr Unterstützung haben. Das muss man transparent erklären dürfen, ohne dass man in die Schublade der Tierquälerei kommt. Und das ist völlig verpasst worden. Bloß nichts sagen, man könnte je in ein Wespennest stechen. Das ist meines Erachtens die völlig falsche Taktik.“ Werth fordert nichts anderes als Zivilcourage, den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Auch wenn es Gegenwind gibt. Es gibt nur ein Problem: Wer Gegenwind aushalten will, braucht Standfestigkeit.