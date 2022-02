Sport am Wochenende: Fünf-Sterne-Springen und -Dressur in Doha und Wellington und mehr

Hochkarätigen Dressur- und Springsport gibt es am Wochenende rund um den Globus zu verfolgen.

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) vom 24. bis 26. Februar in Doha, Al Shaqab/QAT

Der Vorjahressieger des Großen Preises, Christian Ahlmann, wird auch 2022 beim CSI5* in Doha, Katar, mitmischen. Mit auf den Weg gen Wüsten machen sich auch Marcus Ehning (der kürzlich zwei interessante Neuzugänge unter den Sattel bekommen hat), EM-Silbermedaillengewinner Christian Kukuk oder auch Weltcup-Etappen-Sieger Philipp Schulze Topphoff.

Wie schon im letzten Jahr, hatte Reitmeisterin Dorothee Schneider auch dieses Jahr vor, mit Faustus an der Weltcup-Etappe in Doha, Katar, teilzunehmen. Doch nun befindet sich Schneider wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Doch statt im Wüstenstaat Turnier zu reiten, verbringt die Mannschaftsolympiasiegerin ihre Zeit Zuhause: sie hat sich mit Corona infiziert. Das gab sie in den Sozialen Medien bekannt. Gute Besserung an dieser Stelle! Im Viereck werden aus deutscher Sicht nun Jill Hollweg-de Ridder und Carina Scholz die Fahnen hochhalten. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Doha.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Ludger Beerbaum (Hörstel); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck).

CDI5*: Jill Hollweg-de Ridder (Aachen); Carina Scholz (Glandorf).

Weitere Informationen unter: www.chialshaqab.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*/3*) vom 22. bis 27. Februar in Wellington FL/USA

Auch unter der Sonne Floridas wird dieses Wochenende auf höchstem Niveau gesprungen und Dressur geritten. Aachen-Sieger Daniel Deußer ist ebenso wieder mit dabei wie Philipp Weishaupt, der dort vor wenigen Wochen einen mit 406.000 Dollar dotierten Großen Preis im Sattel von Coby für sich entscheiden konnte. Im Fünf-Sterne-Viereck werden Christoph Koschel und Frederic Wandres ihre Pferde präsentieren.

CSI5*: Daniel Deusser (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CDI5*: Christoph Koschel (Hagen); Frederic Wandres (Hagen).

CDI3*: Michael Klimke (Münster).

Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*/YH) vom 21. bis 27. Februar in Vejer de la Frontera/ESP

Platz fünf im Großen Preis auf Vier-Sterne-Niveau lautete das Ergebnis des wichtigsten Springens von letzter Woche für die Stephex Stables-Reiterin Kendra Claricia Brinkop. Wir drücken die Daumen, dass sie an ihre Leistungen ebenso anknüpfen kann wie Marcel Marschall, der ebenfalls Platzierungen erreiten konnte.

CSI4*: Maximilian Bremicker (Lohmar); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Vincent Elbers (Garrel); Karin Ernsting (Münster); Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Marcel Marschall (Altheim); Katharina Offel (Deutschland); Julia Schönhuber (Deutschland); Frederike Staack (Diepholz); Jana Wargers (Emsdetten).

CSI1*/YH: Alina Klatte (Lastrup); Sylvie Liebing (Straelen); Pia Meyer (Edemissen); Jakob Schaller (Ilsfeld).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 27. Februar in Vilamoura/POR

Nathalie Fichtner (Egling), Toni Haßmann (Ibbenbüren); Jan-Oliver Tödtmann (Hanstedt); Lisa-Maria Viefhues (Nordwalde); Marc Bettinger (Deutschland); Maximilian Schmid (Utting).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/YH) vom 21. bis 27. Februar in Oliva/ESP

CSI3*: Laurenz Buhl (Münster); Jens Christ (Dreieich); Isabelle Grandke (Berlin); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Theresa Kamps (Kamen); Björn Nagel (Friedrichskoog); Maurice Tebbel (Emsbüren); Holger Wulschner (Passin).

CSI1*: Christiane Boos (Prüm); Ulrike Bruns (Münster); Jens Christ (Dreieich); Marie Gerdes (Hamburg); Isabelle Grandke (Berlin); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Mara Hellweg (Hamburg); Andreas Jecker (Berg); Björn Nagel (Friedrichskoog); Stefan Unterlandstättner (Ludwigsfelde); Hannah Wansing (Rosendahl); Michael Wittschier (Prüm); Holger Wulschner (Passin).

CSIYH: Ulrike Bruns (Münster); Laurenz Buhl (Münster); Jens Christ (Dreieich); Marie Gerdes (Hamburg); Isabelle Grandke (Berlin); Anna-Maria Grimm (Rödermark); Andreas Jecker (Berg); Theresa Kamps (Kamen); Holger Wulschner (Passin).

Weitere Informationen unter: https://metoliva.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/CDIYH) vom 24. bis 27 Februar in San Giovanni in Marignano/ITA

CDI3*: Lukas Blatzheim (Troisdorf).

CDIYH: Lukas Blatzheim (Troisdorf).

Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net

