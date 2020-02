Asgard’s Ibiza von Juliane Burfeind zurück zu Emmelie Scholtens

😍 LOOK WHO'S BACK!! 😍 Asgard's IBIZA (by Desperado x Jazz) is now 1.5 Months back in our stable.. 🙏🤩💗 and tonight he gave 'Acte de Présence' with Emmelie during the SHOW of Hengsthaltung Martin Determann in Vechta!🇩🇪

Gepostet von Trainingsstal Witte-Scholtens am Samstag, 15. Februar 2020