Debüt von Heuberger mit neuer Reiterin

Beim Nationenpreisturnier in Falsterbo gab es auch eine U25-Tour auf dem Viereck. Mit dabei ein alter Bekannter.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der zwölfjährige Trakehner Hengst Heuberger bei Andreas Helgstrand zum Verkauf steht. Nun hat er eine neue Besitzerin gefunden: die Schwedin Beata Söderberg.

Sie hatte zuvor beispielsweise auch schon die dreifache Weltmeisterin Fiontini von Helgstrand erworben (der sie dann aber teilweise zurückgekauft hat) sowie den Louisdor Preis-Dritten Fiorano von Susan Pape.

In Falsterbo stellte Söderberg Heuberger nun erstmals auf dem Turnier vor. Im Grand Prix für die 16- bis 25-Jährigen wurden sie Zweite mit 66,923 Prozent. In der Kür wurde es Platz drei mit 69,720 Prozent.

Siegerin im Grand Prix wurde übrigens Isabella Tovek auf einem weiteren in Deutschland gut bekannten Pferd: der Hannoveraner Stute Happiness v. Hochadel, die hierzulande von Michelle Hagmann unter anderem beim Derby in Hamburg erfolgreich vorgestellt wurde. Isabella Tovek ist die jüngere Schwester von Evelina Tovek, jener Springreiterin, die in Aachen den Nationenpreis mit dem schwedischen Team gewann.

Über Heuberger

Heuberger wurde von Anabel Balkenhol zusammen mit ihrem Vater bis Grand Prix ausgebildet. Fünfeinhalb Jahre stand „Herr Berger“ bei den Balkenhols im Stall, war beim Nürnberger Burg-Pokal Finale platziert, ebenso wie im Louisdor Preis. Insgesamt 24 Dressurprüfungen der Klasse S konnten sie gewinnen.

Heuberger ist ein Sohn von Hubertus Schmidts Imperio. 2009 hatte die Trakehner Körkommission ihn gekört und auch prämiert. Er hat eine Zeit lang im Haupt- und Landgestüt Marbach als Pachthengst gewirkt und kann bereits auf einen gekörten Hengst, 14 eingetragene Zuchtstuten sowie 23 Sportpferde verweisen.