Dorothee Schneider und Showtime in München am Start

Das ging nun aber wirklich schnell! Drei Wochen nachdem Dorothee Schneider sich das Schlüsselbein gebrochen hat, wird sie wieder Turnier reiten. Und zwar mit Showtime, ihrem EM-Silbermedaillengewinner 2019, der seither kein Turnier mehr gegangen ist.

Das Showtime, „Showi“, fit ist und sie wieder im Sattel sitzt, hatte Dorothee Schneider ja schon Anfang der Woche auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht. Nun hat sie in ihrer Story Videos gepostet, die zeigen, wie Showtime auf den LKW verladen und dann wieder vom Transporter herunter geführt wird – unverkennbar auf einem Turnierplatz. Und die aktualisierte Teilnehmerliste in München sagt auch: Dorothee Schneider und Showtime sind wieder im Geschäft!

Für Schneider ist es der erste Turnierstart seit dem Unglück in Pforzheim, bei dem sie sich das Schlüsselbein brach. Ihr nun 15-jähriger Hannoveraner Sandro Hit-Sohn Showtime war Corona-bedingt seit der Europameisterschaft in Rotterdam im August 2019 auf keinem Turnier mehr gewesen. Dementsprechend fehlt ihm noch ein internationales Ergebnis von mindestens 66 Prozent bei einem internationalen Turnier und vor mindestens einem Fünf-Sterne-Richter, um die formelle Olympiaqualifikation zu erfüllen.

Auch interessant

Da sind Schneider und Showtime nicht allein. In der gleichen Situation ist auch das andere Paar aus der Goldmannschaft von Rio de Janeiro, Sönke Rothenberger mit Cosmo. Sie hatten ihren Start in München allerdings bereits abgesagt. Eigentlich. Denn auch auf der aktualisierten Starterliste steht Cosmo noch drauf. Man darf also gespannt sein, wer denn nun letztlich alles in München geht.