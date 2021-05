München: Pferd International 2021 mit toller Besetzung – aber ohne Cosmo

In der letzten Meldung der Veranstalter der Pferd International 2021 wurde noch angekündigt, dass Sönke Rothenberger Olympiapferd Cosmo für München genannt hat. Doch daraus wird wohl nichts. Dafür haben aber diverse andere spannende Paare ihr Kommen angekündigt.

Doch die Springreiter sind erst vom 27. bis 20. Mai dran. Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, machen die Dressurreiter dieses Wochenende den Anfang.

Von den Championatsreitern haben in der CDI4*-Tour Isabell Werth mit Emilio und Weihegold sowie Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera und Zaire ihr Kommen angekündigt. Alle vier sind für Grand Prix, Special und Kür genannt.

Aus dem Olympiakader werden außerdem erwartet: Helen Langehanenberg mit Annabelle, Hubertus Schmidt mit Escolar und Benjamin Werndl mit Daily Mirror. Senta Kirchhoff und der Louisdor-Preis Sieger 2019, L’Arbuste sind noch dabei sowie Lena Waldmann mit Fiderdance.

Darüber hinaus wird auch Prominenz aus dem Ausland erwartet. So präsentiert Victoria Max-Theurer ihre Olympiahoffnung Abegglen und ihr Lebensgefährte Stefan Lehfellner die Stute Deliza, die erst seit wenigen Monaten im Stall hat.

Der Däne Daniel Bachmann-Andersen reitet den 15-jährigen Carso’ni, einen Enkel des international erfolgreichen Springpferdes Carnute, mit dem er in Hagen das erste Mal auf einem internationalen Turnier im Einsatz gewesen war (Rang neun im Grand Prix mit 71,369 Prozent, Platz sieben im Special mit 77,630 Prozent).

Die in Nordrhein-Westfalen stationierte Irin Judy Reynolds zeigt ihren inzwischen 19-jährigen Championatspartner Vancouver K zum ersten Mal seit Stuttgart 2019.

Von den Teilnehmern der Weltreiterspiele in Tryon werden außerdem der Spanier Juan Matute Guimon mit Quantico und die Schweizerin Estelle Wettstein auf West Side Story erwartet.

Und Cosmo?

Genannt hatte Sönke Rothenberger seinen Star Cosmo ursprünglich für die CDI3*-Tour in München. Die beiden waren seit den Europameisterschaften 2019 auf keinem Turnier mehr im Einsatz gewesen. Um sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu empfehlen, müssten sie aber noch ein internationales Turnierergebnis von mindestens 66 Prozent vorlegen können. Diese 66 Prozent muss das Paar insgesamt erreicht und auch von einem Fünf-Sterne-Richter erhalten haben.

Das ist bei Sönke Rothenberger und Cosmo mehrfach der Fall gewesen. Aber die Ergebnisse ab 1. Januar bis 31. Dezember 2019 müssen noch einmal durch ein aktuelles Resultat auf internationaler Bühne bestätigt werden. Das fehlt den beiden noch. Deadline ist der 21. Juni 2021.

Dennoch will Sönke Rothenberger Cosmo in München nicht an den Start bringen, wie er gegenüber Dressursport Deutschland erklärte: „München steht mit Cosmo erstmal nicht auf dem Plan.“

Warum, sagte er nicht. Vor fünf Wochen postete er noch ein Video auf Instagram, auf dem er mit Cosmo daheim auf der Rennbahn passagiert.

CDI3*-Tour

Sönke Rothenberger selbst wird wohl dennoch in München an den Start gehen. Zumindest hat er mit Santiano R noch ein zweites Eisen im Feuer für die Drei-Sterne-Tour.

Hier darf man auch gespannt sein auf den ersten internationalen Turniereinsatz von Lisa Müller mit D’avie. Jessica von Bredow-Werndl hat Ferdinand BB genannt, Lena Waldmann will den Hengst Grey Flanell reiten.

Für Hubertus Schmidts Shooting Star Denoix wird München das zweite internationale Turnier nach der gelungenen Premiere in Mannheim. Und Kristina Bröring-Sprehe reitet Saphira Royal.

Die vollständigen Teilnehmerlisten inklusive Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor-Preis Qualifikationen finden Sie hier.