Helen Langehanenberg nun mit zwei Pferden beim Louisdor-Preis Finale dabei

Vor zwei Jahren tanzte sie zum Sieg im Nürnberger Burg-Pokal Finale, nun ist sie ins Louisdor-Preis Finale nachgerückt: Straight Horse Ascenzione ist Pferd Nummer vier für Helen Langehanenberg in den beiden prestigeträchtigen Finals für Nachwuchspferde.

Langweilig wird es also schon mal nicht für die 41-jährige Dressurausbilderin aus Billerbeck im Münsterland. Schon mit Schöne Scarlett war Helen Langehanenberg als Nachrückerin für das Louisdor-Preis Finale nominiert worden. Nun also auch mit Ascenzione, dieser dänischen Warmblutstute v. Zack aus einer Don Schufro-Mutter. Die im Besitz von Tiffany Goldman (ApS Horses) stehende zehnjährige Stute war in dieser Saison in der Oldenburg-Etappe Dritte geworden hinter Firlefranz/Ingrid Klimke sowie Stallnachbarin Schöne Scarlett. 72,442 Prozent lautete damals das Ergebnis für Straight Horse Ascenzione.

Somit wird Helen Langehanenberg in Frankfurt nun zwei Pferde im Louisdor-Preis Finale vorstellen sowie zwei Nachwuchsathleten im Nürnberger Burg-Pokal Finale. Welches Paar im Louisdor-Preis weggefallen ist, ist noch nicht bekannt.

In den sozialen Medien schreibt die Dressurreiterin: „Was für ein sensationeller Jahresabschluss – ich freue mich riesig über diese Chance, meine Zukunftshoffnungen in den beiden presitigeträchtigsten Finals für Nachwuchspferde präsentieren zu dürfen.“

Auch interessant