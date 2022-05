Minderhouds Dream Boy und Scholtens Desperado weiterhin nicht fit

Sind Emmelie Scholtens und Desperado sowie Hans Peter Minderhoud und Dream Boy bei der WM in Herning im August dabei? Fest steht, auch die zweite von vier Sichtungen in den Niederlanden finden ohne die championatserprobten Paare statt.

Dream Boy und Desperado – männlich, schwarz und championatserpobt. Die beiden Hengste, die bei den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam beide für das Oranje Team am Start waren, werden auch bei der zweiten Sichtung des niederländischen Pferdesportverbandes KNHS nicht zugegensein. Das berichtete das Internetportal horses.nl als erstes.

Desperado: dickes Bein, Dream Boy „nicht fit“

Demnach kommt für Emmelie Scholtens die anstehende Sichtung in Exlo „ein bisschen zu schnell“. Scholtens hatte nach ihrer Babypause den Vivaldi-Sohn bei den nationalen Meisterschaften an den Start gebracht. Den Grand Prix hatte die Kombination gewonnen mit 79 Prozent. In der Kür ging der Hengst aber nicht wegen eines dicken Beins, schreibt das Portal eurodressage.com. Nun haben Desperado und auch Dream Boy noch die Gelegenheit, sich bei den CHIOs Aachen und Rotterdam der Auswahlkommission zu präsentieren.

Hans Peter Minderhouds Trainerin Nicole Werner wollte noch keine Aussagen machen, wie fit Dream Boy sei. Der Hengst war im vergangenen Jahr sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei der Europameisterschaft für die Niederlande im Viereck unterwegs.

Die Weltmeisterschaften finden Anfang August im dänischen Herning statt. Ob mit Dream Boy und Desperado, bleibt abzuwarten.

Das NL-Team, das am vergangenen Wochenende in Compiègne beim Nationenpreis am Start war, platzte, weil wieder einmal Blut im Maul von Adelinde Cornelissens Pferd gefunden worden war. Wer die Niederland bei der Weltmeisterschaft in der Dressur vertritt, ist noch recht offen, zumal Edward Gal frühzeitig erklärt hatte, dieses Jahr nicht starten zu wollen. Eine Entscheidung, die schon recht früh gefallen sein muss, da sein Olympiapferd Total U.S. in diesem Jahr gar nicht als Sportpferd beim Weltreiterverband FEI gemeldet wurde. Seinen Verzicht hatte Gal erst Ende April öffentlich bekannt gemacht.