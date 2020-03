Signal Iduna Cup: Fabienne Müller-Lütkemeier vor Isabell Werth

Eine ziemlich „knappe Kiste“ war heute die Entscheidung in der internationalen Grand Prix Kür beim Signal Iduna Cup in Dortmund. Am Ende konnte sich jedoch Fabienne Müller-Lütkemeier durchsetzen – und zwar gegen keine Geringere als Isabell Werth.

Die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten hatte allerdings auch nicht eines ihrer Championatspferde gesattelt, sondern einen ziemlichen Neuling im Grand Prix-Sport. Bisher war der zwölfjährige Hengst Den Haag v. Diamond Hit von Isabell Werths ehemaliger Bereiterin Beatrice Buchwald ausgebildet worden. Diese hatte den Westfalen im letzten Jahr auch schon siegreich auf Intermédaire II-Niveau vorgestellt. Anfang 2020 übernahm dann Isabell Werth die Zügel. Den ersten Start in einem Grand Prix Mitte Januar in Ankum konnte das neue Paar auf Anhieb in einen Sieg ummünzen.

Grand Prix-Start Nummer zwei für Den Haag erfolgte dann gestern in der Dortmunder Westfalenhalle. Einige teure Fehler bedeuteten am Ende Platz elf mit 69,973 Prozent. Die Kür-Premiere gelang heute aber deutlich besser: 75,438 Prozent und damit Platz zwei lautete das Ergebnis.

Noch ein paar Punkte mehr vergaben die Richter für Fabienne Müller-Lütkemeier und den nun 13-jährigen Fabregaz. Der großrahmige Florestano-Sohn ist aktuell das beste Pferd der Mannschafts-Weltmeisterin. Heute gab es von den Richtern im Schnitt 75,813 Prozent, lediglich Christoph Hess (Richter bei E) sah die beiden nur auf Rang vier. Den belegte letztendlich die in Deutschland beheimatete Finnin Emma Kanerva mit Dambacu (74,213) hinter der Österreicherin Ulrike Prunthaller auf Quebec (74,394).

Das Geschehen im Parcours

Im Championat der Signal Iduna führte ein Gast aus dem Ausland die Siegerehrung an. Thomas Gilles gelang auf La Luna Hidalgo eine bitzschnelle Stechrunde in 30,73 Sekunden. Der 21-Jährige zählt zu den größten Nachwuchstalenten in Belgien und war 2016 bereits Doppel-Europameister der Junioren.

Das Nachsehen hatten heute Felix Haßmann und Carreras (0/30.95). Der neunjährige Holsteiner wird sonst hauptsächlich von seinem japanischen Besitzer Kazuteru Kitai vorgestellt und ist bisher nur eine Handvoll Turnier unter Felix Haßmann gelaufen. Platz drei im Championat holten Jan Wernke und Nashville. Die beiden blieben im Stechen ebenfalls ohne Abwurf und galoppierten nach 31,25 Sekunden über die Ziellinie.

Im Finale der Youngster Tour ging der Sieg an Tim Rieskamp-Goedeking und Pepina G, die dieses Jahr auch schon in Neumünster erfolgreich gewesen waren. Dahinter rangierte Harm Lahde mit dem erst siebenjährigen Oak Grove’s Commander Bond vor Gerrit Nieberg mit Numeri.

Alle Ergebnisse aus Dortmund finden Sie hier.