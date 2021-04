Tragischer Unfall in Pforzheim: Dorothee Schneider verliert Grand Prix-Stute Rock’n Rose

Mit einem traurigen Zwischenfall endeten heute die Pforzheimer Dressurtage: In der Siegerehrung für den Grand Prix stürzten Dorothee Schneider und Fohlenhof’s Rock’n Rose. Während die Reitmeisterin nach aktuellem Stand keine schweren Verletzungen davon trug, konnte die Stute nicht gerettet werden.

Wie das Reiterjournal berichtet, sei die 17-jährige Rock’n Rose in der Siegerehrung plötzlich zusammengebrochen und wenige Minuten später in der Reithalle verstorben. Die anwesende Turnier-Tierärztin habe den Verdacht auf einen Aorta-Abriss geäußert. Dorothee Schneider habe unter Schock gestanden, sei aber bei Bewusstsein gewesen. Die 51-Jährige wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Kurz zuvor hatte das Paar noch Platz drei im Grand Prix belegt, hinter Jasmin Schaudt auf Fano und Matthias Bouten mit Boston.

Schon seit 2013 saß Dorothee Schneider im Sattel der Rubin Royal-Tochter aus der Zucht von Heinrich Lahmeyer, die im Stall auf den Namen „Rosi“ hörte. Die ersten Turniererfolge feierte die Stute vierjährig mit Andrea Lahmeyer. Ihr Debüt in der schweren Klasse gab sie unter Fernand Wetz, bevor sie 2012 Oliver Luze übernahm, der sie erfolgreich in St. Georges- und Inter I-Dressuren an den Start brachte. Professor Dr. Heicke, Inhaber des Gestüts Fohlenhofs, entdeckte Rock’n Rose und vertraute sie dann Dorothee Schneider an.

Auf ihrer Webseite beschreibt die Reitmeisterin Rock’n Rose als „hochsensibel“ und „heißen Ofen“. Ihr internationales Debüt gaben die beiden in 2016, es folgten zahlreiche Siege und Platzierungen auf Grand Prix-Niveau, beispielsweise in München, Donaueschingen, Mannheim und Fritzens. Auch auf nationaler Ebene sammelte das Paar viele Erfolge, zuletzt gewann es im Oktober 2020 die Grand Prix Kür in Ising.

Unser tiefes Mitgefühl gilt Dorothee Schneider und dem Gestüt Fohlenhof. Ruhe in Frieden, Rosi!

Quelle: Reiterjournal