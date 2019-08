EM Rotterdam 2019: Alle Teilnehmer stehen fest

Nur noch gut eine Woche ist es hin, bis bei den Europameisterschaften in Rotterdam der Startschuss fällt. Nun steht auch fest, welche Reiter aus welchen Nationen dort an den Start gehen werden.

Letztes Wochenende war Nennungsschluss für die Europameisterschaften der Dressur-, Para-Dressur- und Springreiter 2019. Im niederländischen Rotterdam werden insgesamt 220 Paare aus 33 Nationen um die Medaillen kämpfen.

Springen

Das größte Starterfeld mit 84 Reitern stellen dabei die Springreiter: 15 Mannschaften werden im Parcours antreten, dazu kommen Einzelreiter aus zehn Nationen. Als Titelverteidiger gehen die irische Mannschaft und der Schwede Peder Fredricson an den Start. Während Deutschland bereits für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert ist, bewerben sich unter anderem Großbritannien, Frankreich und Belgien noch um das begehrte Ticket für Tokio.

Die vollständige Teilnehmerliste für das Springen finden Sie hier.

Dressur

70 Teilnehmer aus 24 Ländern sind für die Dressur genannt, 14 Nationen stellen ein Team. Für das deutsche Quartett wird es darum gehen, die Mannschaftsgoldmedaille aus Göteborg zu verteidigen. Amtierende Europameisterin ist Isabell Werth, die auch weiterhin nicht von der Spitzenposition auf der Weltrangliste zu verdrängen ist. Bereits sicher für Tokio gesetzt sind die Teams aus Deutschland, Großbritannien, Schweden, Spanien und den Niederlanden. Alle anderen Nationen, wie etwa Dänemark oder Österreich, können sich in Rotterdam noch den Startplatz für Olympia sichern.

Die vollständige Teilnehmerliste für die Dressur finden sie hier.

Para-Dressur

In der Para-Dressur sind 66 Reiter aus 21 Ländern dabei. Auch hier werden 14 Mannschaften im Viereck miteinander konkurrieren. Als amtierende Europameister zählen die Briten auch in diesem Jahr zu den Favoriten auf Mannschaftsgold. Allerdings werden sicher auch die Niederländer, die in Tryon WM-Gold geholt hatten, ein Wörtchen mitzureden haben.

Die vollständige Teilnehmerliste für die Para-Dressur finden Sie hier.