FEI: Kurzarbeit, virtuelle Task Force-Konferenzen und Vorschläge für unter anderem die EM 2021

Corona trifft auch den Weltreiterverband FEI, der ja seinen Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz hat. Dort hat man nun Kurzarbeit für mehr als die Hälfte der Belegschaft angemeldet. Gleichzeitig gilt es zu klären, was mit den anstehenden Championaten wird. Die Task Force Dressur hat sich jetzt mit den Terminen für u.a. WM junge Dressurpferde und EM 2021 beschäftigt.