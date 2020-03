Findet der CHIO Aachen 2020 statt? Anfang April soll eine Entscheidung fallen

Wohl kaum ein Turnier verkauft bereits im Vorfeld so viele Eintrittskarten wie der CHIO Aachen. Aber wird das Turnier dieses Jahr stattfinden? Trotz Corona-Pandemie? Gegenüber der Aachener Zeitung hat Turnierchef Frank Kemperman nun ein Statement abgegeben.

Alle wollen wissen: Findet der CHIO Aachen 2020 statt oder nicht? Die Deutschen Meisterschaften in Balve wurden heute auf Mitte September verschoben. Die Aachener wollen sich nicht konkret äußern, was dieses Jahr aus dem CHIO wird, dem Weltfest des Pferdesports, für die deutschen Reiter das wichtigste Vorbereitungsturnier auf das jeweilige Championat, das ja in diesem Jahr die Olympischen Spiele sein sollen – wobei diese Planung aktuell ja auch noch in der Schwebe ist.

In Bezug auf Aachen hat Turnierleiter Frank Kemperman gegenüber der Aachener Zeitung nun gesagt, Anfang April solle eine Entscheidung fallen, ob das Turnier abgesagt wird, oder nicht. Es geht also um ganz (zum anvisierten Termin vom 29. Mai bis 7. Juni) oder gar nicht (der Ausfall des Turniers 2020).

Anfang April könne man das Turnier mit begrenzten finanziellen Verlusten absagen. Aber bis dahin scheint Kemperman noch Hoffnungen zu haben: „Momentan arbeiten wir planmäßig weiter und können nur abwarten. Wir müssen die Ruhe bewahren.“