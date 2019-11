Lyon: Australier Boyd Exell gewinnt erste Weltcup-Etappe der Vierspänner

Neben den Spring- und Dressurreitern kamen in Lyon am vergangenen Wochenende auch die Vierspänner zum Zuge. Der Weltranglistenerste Boyd Exell ist eine lebende Legende im Fahrsport. Bei der ersten Etappe der Weltcup-Saison ließ der Australier erneut keine Zweifel daran aufkommen, dass sein Team in Topform ist.