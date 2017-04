Sport am Wochenende

Das Sportwochenende zum ersten Mai verspricht, richtig spannend zu werden!

Die Horses & Dreams in Hagen eröffnen die grüne Saison und der A-Kader der Dressurreiter ist beinahe komplett mit dabei. In Lummen fällt der Startschuss für die FEI-Nationenpreissaison der Springreiter in Europa. Michael Jung nimmt in Kentucky Anlauf zum Hattrick beim ersten Vier-Sterne-Vielseitigkeitsevent der Saison. Und auch sonst ist eine Menge los. Ein Überblick.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) „Horses & Dreams“ mit Finale PM-Schulpferdecup in Hagen a.T.W.

Traditionell tritt Deutschlands Dressurelite in Hagen zur Eröffnung der Outdoor-Saison an. Aber auch die Springprüfungen sind hervorragend besetzt. In Hagen heimsten beispielsweise Holger Wulschner und Fine Lady ihren letzten großen Sieg ein, ehe die Stute an Eric Lamaze verkauft wurde, unter dem sie 2016 Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio gewann. Unter anderem.

Für das diesjährige Turnier hat der Hof Kasselmann sich die Lederhosen angezogen und ruft zum Hüttenzauber auf. Partnerlandist nämlich Österreich. Prominenter Stargast: Andreas Gabalier, der ein Konzert geben wird.

Infos: www.horses-and-dreams.de

Internationales U25- und Pony-Dressurturnier (CDIU25/CDIP) in Mannheim

Ein kleines aber feines Starterfeld mit Europameistern und Piaff-Förderpreis-Reitern hat sich für den Auftakt zu den Mannheimer Maimarkt-Wochen angekündigt.

Weitere Informationen unter www.maimarkt-turnier.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*) in Münster

„Sterne über Münster“ heißt das internationale Zwei-Sterne-Buschturnier der Westfälischen Reit- und Fahrschule in Münster. Obwohl noch recht jung, ist es hervorragend besetzt. Diesmal sind beispielsweise Dirk Schrade, Sandra Auffarth, Frank Ostholt, Pauline Knorr und weitere championatserfolgreiche Reiter dort am Start.

www.sterne-ueber-muenster.de

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Lummen/BEL

Zum ersten Nationenpreisturnier der Saison im belgischen Lummen hat Bundestrainer Otto Becker folgende Reiter geschickt: Holger Hetzel (Goch); Mario Stevens (Molbergen); Maurice Tebbel (Emsbüen); Andre Thieme (Plau am See); Holger Wulschner (Passin).

Weitere Informationen unter www.jumpinglummen.be

Internationales Springturnier (CSI5*) in Shanghai/CHN

Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Philip Houston (Leichlingen); Andreas Kreuzer (Halle); Marco Kutscher (Bad Essen); David Will (Pfungstadt).

Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/J/P) in Mariakalnok/HUN

CDI-W: Benjamin Werndl (Aubenhausen); CDIJ: Giannina Reuter (Starnberg);

CDIP: Tessa Bartels (Elze/Esbeck).

Weitere Informationen unter www.dressurzentrum.hu

Internationales Offizielles Ponydressurturnier (CDIOP/CDIP) in Saumur/FRA

CDIOP: Julia Barbian (Düsseldorf); Philipp Merkt (Aach); Laura-Franziska Riegel (Bonn), Laura Stuhldreier (Münster); CDIP: Lea Marie Golkowski (Grefrath), Sophia Ritzinger (Niederaichbach).

Weitere Informationen unter www.cadrenoir.fr

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*) in Lexington/USA

Michael Jung (Horb).

Weitere Informationen unter www.rk3de.org

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC3*/2*/1*) in Sopot/POL

CCI3*: Vanessa Bölting (Münster);

CCI2*: Andreas Brandt (Neuburg);

CCI1*: Vanessa Bölting (Münster); Andreas Brandt (Neuburg);

CIC2*: Vanessa Bölting (Münster); Andreas Dibowski (Döhle).

Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl