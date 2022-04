Sport am Wochenende: die grüne Saison startet in Hagen, Vielseitigkeit in Strzegom und mehr

Internationaler Dressur- und Springsport vom Feinsten wird Zuschauern live und vor den Bildschirmen am Wochenende in Hagen bei Horses & Dreams geboten. Außerdem steht in Strzegom die erste lange Vier-Sterne-Vielseitigkeit der Saison an, die Nachwuchsspringreiter reiten wieder Nationenpreise und noch einiges mehr ist los am Wochenende.