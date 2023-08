Sport am Wochenende: Louisdor-Preis, CSI Hof Waterkant, WM junge Dressurpferde und mehr

Talente für den Dressursport präsentieren sich am kommenden Wochenende bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo. Trotz Regenwetters steht für Springreiter der CSI Hof Waterkant in Pinneberg in den Startlöchern. Und im Süden Deutschlands geht es auf dem Birkhof unter anderem um Finaltickets für den Louisdor-Preis.

Deutsche Meisterschaft Ponyfahrer (1-2-4) sowie Deutsche Meisterschaft Para-Fahren vom 3. bis 6. August in Emlichheim

Internationales Springturnier „CSI Hof Waterkant“ (CSI4*) vom 1. bis 6. August in Pinneberg/Waldenau

Eine erlesene Teilnehmerliste bietet das Vier-Sterne-Turnier auf der Anlage von Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Mann Christoph an diesem Wochenende. Die Hausherrin wird natürlich selbst am Start sein, auch Christian Kukuk und die frisch gebackene U25 Deutsche Meisterin Mylen Kruse sind in den Norden von Hamburg gereist. Auch Fünf-Sterne-Siegerin Johanna Beckmann reitet auf Hof Waterkant ebenso wie ihr Freund Philipp Schulze Topphoff, der unter anderem sein Global Tour-Pferd Carla mitbringt.

Nationales Dressurturnier „Birkhof Dressurfestival“ mit Louisdor-Preis vom 3. bis 6. August in Donzdorf

AUSLANDSSTARTS

Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde und Internationales Dressurturnier (CH-M-YH-D/CDI3*) vom 3. bis 6. August in Ermelo/NED

Fünfjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

About You II, dt. Pferd, Hengst v. AC-DC – Estobar NRW (Reiterin: Mette Sejbjerg Jensen/DEN); Be Sure, Hannoveraner Henst v. Benicio – Scuderia (Thomas Sigtenbjerggaard/DEN); Beck’s, Hannoveraner Hengst v. Benicio – Desperados (Thomas Schulze/Neuenkirchen); Elliot the Dancer, Westfälischer Wallach v. Escolar – Vitalis (Stefan Wolff/ Hagen); Happy Days Di Fonteabeti, Hannoveraner Stute v. Valverde – Wup (Kira Maxi von Platen/Wietze) Rosée De Fontaine, Oldenburger Stute v. Revolution – Desperados (Maria Anita Andersen/DEN); Saltes, Hannoveraner Hengst v. Secret – De Niro (Juan Manuel Acosta/ESP); San to Alati, Hannoveraner Hengst v. Secret – Belissimo M (Stefanie Wolf/Hagen); R1 Segantini, Hannoveraner Hengst v. Secret – Fidermark (Jessica Lynn Thomas/Süstedt); R2 Zakaria, Hannoveraner Hengst v. Zoom – Fürst Nymphenburg I (Mike Habermann/ Hänigsen).

Sechsjährige Pferde (in alphabetischer Reihenfolge):

Chere Celine OLD, Oldenburger Stute v. Governor – San Amour I (Lena Waldmann/Lienen); Füchtels Indigo OLD, Oldenburger Wallach v. Asgard’s Ibiza – Roadster (Ann-Christin Wienkamp/Ladbergen) Füchtels To Limit, Oldenburger Wallach v. Top Gear – Donnerschwee (Anna-Christin Wienkamp/Ladbergen); Galleria’s Fabajo, Hannoveraner Wallach v. Fürst Belissaro – Wolkentanz I (Charlotte Tollhopf/ Paderborn); In My Mind NRW, Westfälischer Hengst v. Asgard’s Ibiza – Fidermark (Leonie Richter/Bad Essen); Life Time, Hannoveraner Hengst v. Livaldon – Fürstenball (Charlott-Maria Schürmann/Gehrde); Vitalos, Hannoveraner Hengst v. Vitalis – De Niro (Leonie Richter/ Bad Essen); Zuperman OLD, Oldenburger Hengst v. Vincent Maranello – Destano (Beatrice Hoffrogge/ Dorsten); R 1 Fille d’or OLD, Oldenburger Stute v. St. Schufro – Fidertanz (Lisa Marie Koch/Ostbevern); R 2 Feine Bella, Westfälische Stute v. Fürstenball – Bordeaux (Eric Guardia Martinez/ESP).

Siebenjährige Pferde (alphabetische Reihenfolge):

Beryll, Westfälische Stute v. Benicio – Fürst Wilhelm (Annika Korte/Rheine); Belinda FRH, Hannoveraner Stute v. Bon Coeur – Royal Blend (Lena Waldmann/Lienen); Borsalino’s Fairytale, Westfälische Stute v. Borsalino – Fürstenball (Nina Braun/Telgte); Danciero, Hannoveraner Hengst v. Dancier – Floriscount (Anna Kasprzak/DEN); Diaton, Hannoveraner Hengst v. Dimaggio – Benetton Dream (Nicole Wego-Engelmeyer/Hagen); Global Player OLD, Oldenburger Hengst v. Grand Galaxy Win T – Don Schufro (Leonie Richter/Bad Essen); L‘ amore per sempre, Oldenburger Stute v. Livaldon – Alabaster (Santiago Damil/ESP); Valdiviani, Hannoveraner Hengst v. Veneno – Fidertanz (Isabell Werth/Rheinberg); R1: Zonik Plus, Rheinländer Hengst v. Zonik – Hohenstein (Justin Verboomen/BEL); R2: Fallete OLD, Oldenburger Stute v. Fürstenball – Brentano II (Annika Korte/ Rheine).

CDI3*: Isabell Werth (Rheinberg).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 6. August in Opglabbeek/BEL

Vivien Blandfort (Titz); Guido Jun. Klatte (Lastrup); Saskia Kobe (Wardenburg); Annika Kreuzer (Damme); Emilia Löser (Niederneisen); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Nicola Pohl (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten); David Will (Marburg).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 2. bis 5. August in Saugerties NY/USA

Söhnke Theymann (Deutschland).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 6. August in St. Lô/FRA

Maren Hoffmann (Murr).

Internationales Springturnier (CSIY/J/P/Ch) vom 3. bis 6. August in Valkenswaard/NED

CSIY: Nick Armbruster (Appenweier); Charlotte Höing (Warendorf); Theresa Kröninger (München).

CSIJ: Nick Armbruster (Appenweier); Julius Bleser (Krefeld); Maja Bleser (Krefeld); Ricarda Borgmann (Hüven); Hanna Bräuer (Steinfurt); Johann Friedrich Funke (Goldenstedt); Lisa Maria Funke (Goldenstedt); Charlotta Grau (Meerbusch); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock).

CSIP: Anna Benten (Lähden); Hannah Blandfort (Linnich); Hanna Bräuer (Steinfurt); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock); Philipp Quast (Bruchhausen-Vilsen); Edgar Reichart-Eisenhardt (Berg); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg).

CSICh: Hannah Blandfort (Linnich); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München).

Internationales Dressurturnier (CDI5*/3*/U25/YH) vom 2. bis 6. August in Crozet/FRA

Zum ersten Mal seit Mitte Dezember können sich Zuschauer auf den Hannoveraner Wallach Faustus unter Dorothee Schneider freuen. Die beiden werden in der Fünf-Sterne-Tour des Dressurturniers im französischen Crozet zu sehen sein, ebenso wie Thiago GS unter Matthias Alexander Rath, Matchball unter Sönke Rothenberger und Westminster unter Anna Abbelen. Aus dem Ausland könnte Morgan Barbançon mit ihrer beim CHIO Rotterdam siegreichen Habana Libre wieder ein Ausrufezeichen setzen.

CDI5*: Anna-Christina Abbelen (Bonn); Matthias Alexander Rath (Kronberg); Sönke Rothenberger (Bad Homburg); Dorothee Schneider (Framersheim).

CDI3*: Christoph Koschel (Hagen); Kim Pfeiffer (Roßdorf); Matthias Alexander Rath (Kronberg).

CDIU25: Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg).

CDIYH: Matthias Alexander Rath (Kronberg).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 3. bis 6. August in Strzegom/POL

CCI4*-S: Alina Dibowski (Döhle); Johannes Hayessen (Eyendorf); Heike Jahncke (Ganderkesee); Sophie Leube (Hamm); Jan Matthias (Großenwiehe); Anna Siemer (Salzhausen); Moritz Sponagel (Salzhausen).

CCI3*-S: Leonard Brüssau (Schriesheim); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Andreas Dibowski (Döhle); Heike Jahncke (Ganderkesee); Sophie Leube (Hamm); Jan Matthias (Großenwiehe); Anna Siemer (Salzhausen); Moritz Sponagel (Salzhausen); Felicia von Baath (Salzhausen); Jule Wewer (Egestorf); Charlotte Whittaker (Ampfing); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI2*-S: Dr. Donata-Viktoria Bechstein (Soltau); Justin Fischer (Norderstedt); Aline Stahn (Kassel); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI1*-Intro: Christoph Fingerhut (Warburg); Maximilian Knaak (Düsseldorf); Enya-Rosa Siewert (Jettingen); Aline Sthan (Kassel); Josephine Witzel (Erkrath).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/YH2*-S) vom 4. bis 6. August in Nokere-Waregem/BEL

CCI3*-S: Julia Krajewski (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf).

CCI2*-S: Calvin Böckmann (Warendorf); Julia Krajewski (Warendorf); Libussa Lübbeke (Wingst).

CCIYH2*-S: Julia Krajewski (Warendorf); Libussa Lübbeke (Wingst); Anna Lena Schaaf (Voerde).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

