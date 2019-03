Sport am Wochenende: Luhmühlen ruft!

So richtig kann sich das Wetter in Norddeutschland momentan noch nicht entscheiden, ob es sich mehr in Richtung Frühling hingezogen fühlt oder doch noch ein bisschen im Winter verweilen möchte. Eine klare Entscheidung haben hingegen die Buschreiter getroffen: Die Saison wird dieses Wochenende in Luhmühlen eröffnet!

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) in Luhmühlen

Insgesamt 126 Reiter haben sich auf die Teilnehmerliste für das CCI3* eingetragen. Die Prüfung wird in zwei Abteilungen unterteilt. Bei den Jahrgängen 1991 und jünger werden unter anderem der mehrfache EM-Medaillengewinner Calvin Böckmann und U21-Europameisterin Hanna Knüppel an den Start gehen. In der zweiten Abteilung für die Jahrgänge 1990 und älter finden sich ebenfalls viele bekannte Namen wieder: So wird die WM-Dritte Ingrid Klimke in Luhmühlen ebenso die grüne Saison einleiten, wie Michael Jung und Andreas Dibowski.

Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2019/luhmuhlen/

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/2*/CDI4*/J/1*/Am) in Wellington/USA

Familie Beerbaum weilt schon seit einigen Wochen im sonnigen Florida. Von Januar bis Ende März findet dort eine Turnierserie im Palm Beach International Equestrian Center statt. Beim sportlichen Höhepunkt an diesem Wochenende, dem Rolex Grand Prix am Samstag, geht es dabei um nicht weniger als 500.000 US-Dollar Preisgeld.

CSI5*: Markus Beerbaum (Thedinghausen)

CSI2*: Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen), Wilhelm Genn (Deutschland)

CDI4*: Michael Klimke (Münster); Christoph Koschel (Hagen)

CDIJ: Mathilda von Guttenberg (Hagen)

CDI1*: Ellen Trouille (Bienenbüttel)

CDIAm: Bernd Schopf (Bremen)

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/J – Toscana Tour) in Arezzo/ITA

CSI3*: Xenia Erichsen (München); Nico-Michael Hoffmann (Enzklösterle); Maximilian Schmid (Utting); Antonia Schnabel (München); Barbara Steurer-Collee (Eberstadt); Jennifer Taxis (Reichenbach/Fils); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Jana Wargers (Ibbenbüren); Holger Wenz (Bad Laer); Simon Widmann (Markt Schwaben); Andy Witzemann (Winterlingen); Marcel Wolf (Gailingen)

CSI1*: Magnus Schmidt (Naumburg); Theresa Heger (Schobenhausen); Nico-Michael Hoffmann (Enzklösterle); Barbara Steurer-Collee (Eberstadt): Andy Witzemann (Winterlingen)

CSIJ: Tiara Bleicher (München)

Weitere Informationen unter www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Gorla Minore/ITA

Hans-Günther Blum (Zolling); Simone Blum (Zolling); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Philipp Houston (Deutschland); Thomas Mang (Bad Bellingen); Elisabeth Meyer (Chieming); Pia Reich (Bad Bellingen); Janine Rijkens (Dortmund); Jörne Sprehe (Fürth); David Will (Herford).

Weitere Informationen unter www.equieffe.it

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) in Belton/GBR

Jörn Warner (Düsseldorf); Merle Wewer (Peheim)

Weitere Informationen unter www.bede-events.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/1/*CCIP1-L) in Ravenna/ITA

CCI3*: Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal)

CCIP: Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal)

Weitere Informationen unter www.ravennaeventing.com

Internationales Fahrturnier (CAI2*-H1/H2/H4/P1/P2) in Exloo/NED

CAI-H1: Heike Helpertz (Nettetal); Ulrike Schmidt (Plön)

CAI-H2: Bernd Brüninghoff (Südlohn); Sandro Koalick (Drebkau); Torsten Koalick (Drebkau); Kathrin Scheiter (Leidersbach); Lars Schwitte (Stadtlohn); Jörg Zwiers (Emlichheim)

CAI-H4: Sebastian Heß (Stettfeld); Raphael Tobias (Haan); Andreas Wintgens (Übach-Palenberg)

CAI-P1: Katja Berlage (Nettetal); Miriam Kampmann (Essen); Wendy Mickler (Voerde); Sandra Schäfer (Nordwalde)

CAI-P2: Louise Hansen (Schleswig); Rene Jeurink (Hoogstede)

Weitere Informationen unter www.hoefnet.nl/caiexloo2019

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Bonheiden/BEL vom 28. bis 31. März; http://jumping-bonheiden.be

CSI2*/1* Cagnes sur Mer/FRA vom 16. bis 31. März; www.se-organization.com

CSI2*/1*/YH Cervia/ITA vom 28. bis 31. März; www.lesiepicervia.it

CSI2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 27. bis 31. März; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Oliva/ESP vom 26. bis 31. März; www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Valencia/ESP vom 19. bis 24. März; www.cesvalenciatour.com