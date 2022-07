Sport am Wochenende: Nachwuchs-EM Dressur, Vielseitigkeit und Voltigieren und Nationenpreis Hickstead

Der Auftakt zur EM Dressur für Junge Reiter und Junioren in Hartpury ist bereits gemacht, Deutschland liegt in Führung. Heute geht es um die Team-Medaillen. Auch für die Nachwuchssportler in Vielseitigkeit und Voltigieren steht das Championatswochenende bevor. Außerdem: Nationenpreis Springreiten in Hickstead und Rolex Grand Prix in Dinard.

Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis vom 28. bis 31. Juli 2022 in Donzdorf/Gestüt Birkhof

60 Jahre Birkhof – das wird am Wochenende angemessen zelebriert in Form des Birkhof Jubiläumsfestivals. Neben Reitsport vom Feinsten für Jung und Alt inklusive Louisdor-Preis-Qualifikation gibt es auch vielfältiges Rahmenprogramm zu erleben, zum Beispiel ein Fohlenchampionat, Beachvolleyball gegen Teams aus der Region (Feuerwehr, Fußballclub, Gestüt, Sponsoren …), am Freitagabend Open Air Kino („Top Gun 2“), Samstags dann ein Galaabend bei freiem Eintritt und auch noch ein Tierärztekongress.

Weitere Informationen unter: www.gestuetbirkhof.de/de/termine/jubilaeumsfestival

Nationales Dressur- und Springturnier mit Piaff-Förderpreis vom 28. bis 31. Juli 2022 in Elmlohe

Einen Nennungsrekord verbuchten die Veranstalter der Elmloher Reitertage für den Nürnberger Burg-Pokal, bei dem am Wochenende zwei weitere Finaltickets für die besten sieben- bis neunjährigen Dressurpferde vergeben werden. Über 50 Starter bewarben sich um einen Platz in der Prüfung, an den Start gehen werden unter andere Helen Langehanenberg und Beatrice Hoffrogge.

Weitere Informationen unter: www.elmloherreitertage.de

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 28. bis 31. Juli in Neu-Anspach

Weitere Informationen unter: https://wintermuehle.de/

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 28. bis 31. Juli in Donaueschingen-Immenhöfe

Weitere Informationen unter: www.rz-frese.de

AUSLANDSTARTS

Europameisterschaft Dressur und Vielseitigkeit Junge Reiter/Junioren (CH-EU Y/J-D/CH-EU-Y-CCI3*-L/J-CCI2*-L) vom 25. bis 31. Juli in Hartpury/GBR

Bei den Jungen Reitern sind es die Plätze eins (Helena Schmitz-Morkramer mit Lifestyle) und zwei (Jana Lang mit Baron), bei den Junioren die Plätze eins (Rose Oatley mit Veneno) und sechs (Carolina Miesner mit Exclusiv), die Deutschland in beiden Altersklassen im Dressurviereck der Nachwuchs-EM in Hartpury (GBR) in eine gute Ausgangslage für das heutige Team-Finale bringen. Die zweite Gruppe der Teamreiter startet derzeit bereits, zu sehen bei ClipMyHorse.TV. Für Deutschland starten heute noch die U18-Reiterinnen Allegra Schmitz-Morkramer und Lana-Pinou Baumgürtel, im Junge Reiter-Lager sind es Jana Schrödter und Lucie-Anouk Baumgürtel.

Am Donnerstag geht es in der Vielseitigkeit mit der Dressurprüfung los. Unter anderem starten dort die amtierenden Deutschen Jugendmeister Calvin Böckmann und Hedda Vogler mit ihren Top-Pferden.

CH-EU-Y-D: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Hugo FH; Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Livestyle; Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe OLD.

CH-EU-J: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Founder FH; Carolina Miesner (Scheeßel) mit Exclusiv; Rose Oatley (Lütjensee) mit Veneno; Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad.

CH-EU-Y-CCI3*-L: Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; Jana Lehmkuhl (Voerde) mit Chiara D’amour; Libussa Lübbeke (Wingst) mit Caramia; Paula Reinstrorf (Neustadt) mit Ilara W; Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja; Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus.

CH-EU-J-CCI2*-L: Isabel Kristin Dalecki (Hamburg) mit Caruso JH; Matti Garlichs (Eckernförde) mit Ludwig; Hanna Jensen (Tetenhusen) mit EH Clara; Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles; Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte.

Weitere Informationen unter: www.hartpuryequineevents.co.uk

Europameisterschaft Voltigieren Junge Reiter/Junioren (CH-EU-Y-J-V) vom 27. bis 31. Juli in Kaposvár/HUN

CH-EU-J:

Damen: Frances Nandy Moldenhauer (Osterburg) mit Morpheus; Lily Warren (Oldenburg) mit Capitano; Paula Waskowiak (Kirchlengern) mit Djaibolo.

Herren: Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T; Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C.

Pas de Deux: Frances Nandy Noldenhauer (Osterburg)/Finn Gallrein (Bernau) mit Longinus.

Gruppe: Juniorteam Oldenburg (Arne Heers (Dörverden)/Emily Nienaber (Garrel)/Lily Warren (Oldenburg)/Simon Stolz (Bodenheim)/Milla Warren (Oldenburg)/Mia Bury (Garrel)/Bela Lehnen (Moers)/Paula Waskowiak (Kirchlengern) mit Cleiner Onkel T

CH-EU-Y:

Damen: Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strohkappeleken; Mona Pavetic (Neuss) mit Formel 1 d.C. Oceanne Schattleitner (Reichertshofen) mit Amontillado 9.

Herren: Jonathan Geib (Zweibrücken) mit Möbel Martin’s Instore Girl; Philipp Göppner (Wettstetten) mit Donnerbalken; Philipp Goroncy (Drensteinfurt) mit Hendrikx.

Weitere Informationen unter: www.kaposvarvaulting2022.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 27. bis 31. Juli in Hickstead/GBR

Sein als eine Ausnahme deklariertes Comeback im roten Jackett feiert am Freitag Ludger Beerbaum im Nationenpreis von Hickstead. Bundestrainer Otto Becker sah sich vor der Herausforderung, ohne einen der gesetzten WM-Reiter eine Top-Equipe für den Fünf-Sterne-Nationenpreis zusammenzustellen. Beerbaum hatte mit der zehnjährigen Monte Bellini-Tochter Mila diese Saison ja schon mehrfach bewiesen, dass die beiden in Top-Form sind.

Ludger Beerbaum (Hörstel); Marcus Ehning (Borken); Tobias Meyer (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.hickstead.co.uk

Internationales Springturnier (CSI5*/3*) vom 28. bis 31. Juli in Dinard/FRA

Mächtig Preisgeld wird am Wochenende im französischen Dinard ausgeschüttet. Den Höhepunkt bildet der Rolex Grand Prix am Sonntag über 1,60 Meter. Auf Fünf-Sterne-Niveau starten der für die WM gesetzte Christian Ahlmann sowie der Vierte des Rolex Grand Prix in Aachen, Daniel Deußer.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland).

CSI3*: Christian Ahlmann (Marl); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Daniel Deusser (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.jumpingdinard.com

Internationales Springturnier (CSI4*/2*) vom 29. bis 31. Juli in Valkenswaard/NED

CSI4*: Jens Baackmann (Münster); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Alois Pollmann-Schweckhorst (Warstein).

CSI2*: Felix Haßmann (Lienen); Nicola Pohl (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 28. bis 31. Juli in Mallow/IRL

Stephanie Cunningham (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.kilguilkeyhouse.ie

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/3*-H2) vom 28. bis 31. Juli in Beekbergen/NED

CAI3*-H4: Rainer Duen (Brunsbüttel); Dirk Gerkens (Paderborn); Rene Poensgen (Eschweiler); Anna Sandmann (Lähden).

CAI3*-H2: Max Berlage (Nettetal); Bernd Brüninghoff (Südlohn); Jörg Zwiers (Emlichheim).

Weitere Informationen unter: www.caibeekbergen.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 28. bis 31. Juli; www.azelhof.be

CSI2*/1*/YH Narni/ITA vom 28. bis 31. Juli; www.livejumping.it