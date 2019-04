Sport am Wochenende: Weltcup-Finale Voltigieren, Radolfzell & Co.

Für die Voltigierer steht an diesem Wochenende das Weltcup-Finale an – und damit zugleich die Mission Titelverteidigung! Und auf dem Gut Weiherhof in Radolfzell wartet nicht nur spannender Vielseitigkeitssport auf die Besucher, sondern auch ein osterliches Begleitprogramm.

Weltcup-Finale Voltigieren (CVI-W Finale) in Saumur/FRA

In den letzten drei Jahren hatte das Weltcup-Finale Voltigieren in Dortmund gastiert, nun geht es ins französische Saumur. Die deutschen Voltigierer haben gute Chancen – schon allein, weil sie bei den Damen uns Herren die Hälfte des Teilnehmerfeldes stellen. So reist auch Welt- und Europameisterin Kristina Boe nach Frankreich, die Weltcup-Siegerin von 2018. Starke Konkurrenz wird sie dabei unter anderem von der Schweizerin Nadja Büttiker erhalten, der Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr. Auch Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs werden versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Das Quartett der deutschen Herren wird von Vorjahressieger Jannis Drewell angeführt.

Damen: Kristina Boe (Hamburg); Janika Derks (Dormagen); Corinna Knauf (Köln)

Herren: Thomas Brüsewitz (Köln); Viktor Brüsewitz (Wulfen); Jannis Drewell (Gütersloh); Jannik Heiland (Wulfen)

Pas de Deux: Theresa-Sophie Bresch (Stuttgart); Torben Jacobs (Köln)

Weitere Informationen unter www.saumur.org

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) mit U25-Förderpreis in Radolfzell

An den Bodensee lädt die Familie Vogg zum internationalen Vielseitigkeitsturnier auf dem Gut Weiherhof ein. Auf dem Programm stehen CCI2*-L, CCI2*-S und CCI3*-S. Erneut finden sich viele Top-Reiter auf der Starterliste wieder, wie etwa Michael Jung, Andreas Dibowski und Josefa Sommer. Das Turnier feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird es am Ostersonntag ein Oster-Picknick in der wunderschönen Parkanlage des Gut Weiherhofs geben. Für die kleinsten Gäste wird außerdem eine Ostereiersuche veranstaltet. Wie schon im letzten Jahr, wartet zudem der „Pfad der Vielseitigkeit“ am Ostersamstag auf interessierte Besucher. Die kleine Wanderung führt am Geländetag über die gesamte Strecke und bietet tolle Einblicke in den Sport.

Weitere Informationen unter www.weiherhof-eventing.com

Internationales Reiningturnier (CRI3*/CRIJY3*) mit EM-Sichtung (Senioren) und WM-Sichtung (Junioren/Junge Reiter) in Kreuth

Weitere Informationen unter www.nrha.de

Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) in Miami/USA

Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com

Internationales Springturnier (CSI4*/2*) in St. Tropez/FRA

CSI4*: Marcel Marschall (Altheim)

CSI2*: Richard Grom (Dasing)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/U25) in Lanaken/BEL

CSI3*: Mia-Charlotte Becker (Senden); Katja Brühl (Burgpreppach); Sven Fehnl (Nürnberg); Andreas Kreuzer (Damme); Elisabeth Kruse (Balve); Lasse Nölting (Neustadt); Carlotta Nölting (Neustadt); Katharina Offel (NC Bemelen/NL); Tino Seeger (Schönhausen); Jörne Sprehe (Fürth); Jana Wargers (Ibbenbüren); Erik Welling (Rhinow)

CSI1*: Kristin Asmus (Oberaudorf); Joanna Assenmacher (Bedburg); Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Katja Brühl (Burgpreppach); Melina Chatzimarkaki (Deutschland); Carolina Gebel (Deutschland); Ramona Hilliges (Oldenburg); Theo Kröning (Grevenbroich); Lara Schneucker (Wiesbaden); Sarah Werning (Wetter); Lea Zirk (Schönhausen)

CSIU25: Kristin Asmus (Oberaudorf); Joanna Assenmacher (Bedburg); Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Katharina Böhmer (Herborn); Theo Kröning (Grevenbroich); Lasse Nölting (Neustadt); Carlotta Nölting (Neustadt); Lara Schneucker (Wiesbaden)

Weitere Informationen unter www.zangersheide.com

Internationales Offizielles Pony-Springturnier (CSIOP/CSIP/YP) in Fontainebleau/FRA

CSIOP: Johanna Beckmann (Brunsbüttel); Liam Broich (Nettetal); Bo Chiara Gröning (Waltrop); Anika Ott (Wilhelmsdorf); Lara Tönnissen (Senden)

CSIP: Mika Fallenberg (Ennigerloh); Magnus Schmidt (Naumburg) Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen); Louis-Fynn Tschischke (Vlotho)

CSIYP: Liam Broich (Nettetal); Bo Chiara Gröning (Waltrop); Louis-Fynn Tschischke (Vlotho)

Weitere Informationen unter www.csiop-france.fr

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/P) in Gorla Minore/ITA

CSIOCh: Tiara Bleicher (München); Julius Bleser (Krefeld); Vivien Bögel (Merzen); Teresa Häsler (Chemnitz); Max Paschertz (Cloppenburg)

CSIOJ: Niels Carstensen (Leipheim); Lilli Collee (Eberstadt); Leonie Gruber (Brombachtal); Ann-Sophie Seidl (Regensburg)

CSIY: Franziska Wora (Bad Griesbach); Cathy Lisa Zwiener (Deutschland)

CSIP: Sarah Gruber (Brombachtal); Mariette Hildebrandt (Steinfurth); Theresa Hildebrandt (Steinfurth); Eva Kunkel (Langenselbold); Ann-Sophie Seidl (Regenburg)

Weitere Informationen unter www.equieffe.it

Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/J/U25/P) in Wiener Neustadt/AUT

CDI4*: Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage); Ferdinand Csaki (München); Linda Knoll (Bad Saulgau); Victoria Michalke (Isen); Alexandra Sessler (Mintraching); Franz Trischberger (München)

CDIY: Raphael Netz (Tuntenhausen); Anna Schneeberger (Herrieden); Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis); Stella Thiel (Wehrheim)

CDIJ: Franziska Nölken (Bad Honnef); Henri Schamburg (Frankfurt)

CDIU25: Raphael Netz (Tuntenhausen)

CDIP: Johanna Kullmann (Hamminkeln)

Weitere Informationen unter www.cdi-lakearena.at

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/U25/P) in Sint-Truiden/BEL

CDI3*: Paulina Holzknecht (Solingen); Jana Kun (Krefeld); Heiner Schiergen (Krefeld); Stefan Wieser (Waldbröl)

CDIY: Paulina Holzknecht (Solingen); Anna Pramschüfer (Essen)

CDIJ: Romy Allard (Dormagen); Julia Selua Kramer (Darmstadt); Anna Middelberg (Glandorf); Valentina Pistner (Bad Homburg); Laura-Franziska Riegel (Bonn)

CDIU25: Anna-Christina Abbelen (Kempen); Sophia Funke (Cappeln); Jessica Krieg (Heinsberg)

CDIP: Lena Bücker (Emsdetten); Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen); Jana Lang (Schmidgaden); Lara Middelberg (Glandorf)

Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-L/P2*-L) in Oudkarspel/NED

CCI3*-S: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Simone Boie (Hünxe); Johanna Fahle (Twistetal); Katharina Grupen (Waldsteinberg); Clemens Hayessen (Eyendorf); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Heike Jahncke (Elsoft); Karsten Jaspers (Westerstede); Marie Kraack (Eutin); Elmar Lesch (Thomasburg); Fritz Ludwig Lübbeke (Wingst); Nadine Marzahl (Munster); Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee); Frank Ostholt (Warendorf); Friederike Paradies (Düsseldorf); Melina Rytir (Düsseldorf); Anna Siemer (Salzhausen); Gesa Staas (Bramsche); Katharina Tietz (Asendorf); Christoph Wahler (Warendorf); Merle Wewer (Peheim); Katharina Wuthe (Delmenhorst)

CCI3*-L: Marc Dahlkamp (Selm); Loort Fleddermann (Hude); Nina-Carlotta Meiners (Ganderkesee); Anuschka Reumann (Norderstedt); Jerome Robine (Darmstadt); Lara Schapmann (Ostbevern)

CCI2*-L: Ricarda Berkenheide (Köln); Amelie Colsman (Essen); Nane Nikolaus Dehn (Schwesing); Stephan Dubsky (Verden); Felix Etzel (Warendorf); Charlotte Sophia Hachmeister (Aurich); Christian Hayessen (Eyendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Tabea Hölscher (Haren); Ben Philipp Knaak (Norderstedt); Linn Sophie Mauchert (Mulsum); Isabel Mengeler (Hamminkeln); Kira Meyer (Lindern); Anna Lena Schaaf (Voerde); Eske Schierhold (Wardenburg); Daniela Schmidt (Berge); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); Anna Siemer (Salzhausen); Gesa Staas (Bramsche); Johanna Wetjen (Rastede)

CCIP2*-L: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Maxima Homola (Bad Homburg); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Jule Krueger (Hamburg); Jette Lakeberg (Hude); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Antonia Peiss (Bippen); Emily Roberg (Münster); Sophia Rössel (Mayen); Charlotte Schulze Zurmussen (Everswinkel); Emma Wiedenhöft (Haste)

Weitere Informationen unter www.nhht.nl

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/H2) in Kronenberg/NED

CAI3*-H4: Michael Brauchle (Aalen); Mareike Harm (Negernbötel); Sebastian Hess (Stettfeld); Rene Poensgen (Eschweiler); Markus Stottmeister (Bösdorf); Sascha Utz (Modautal); Georg von Stein (Modautal); Andreas Wintgens (Übach-Palenberg)

CAI3*-H2: Arndt Lörcher (Wolfenbüttel); Lars Schwitte (Stadtlohn); Carola Slater-Diener (Stadtroda); Jörg Zwiers (Emlichheim)

Weitere Informationen unter www.horsedrivingkronenberg.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 18. bis 21. April; www.sentowerpark.com

CSI2*/1*/YH Oliva/ESP vom 16. bis 21. April; www.metoliva.com

CSI 1* Sancourt/FRA vom 18. bis 21. April; www.centreequestresancourt.com

CSI2*/1/YH Valencia/ESP vom 16. bis 21. April; www.cesvalenciatour.com