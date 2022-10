Sport am Wochenende: WM junge Vielseitigkeitspferde, Weltcup in Helsinki und Aarhus und mehr

Noch sind dieses Jahr nicht alle Weltmeistertitel entschieden. Wer sich unter den sechs- und siebenjährigen Vielseitigkeitspferden beweisen kann, wird sich dieses Wochenende in Le Lion d’Angers (FRA) herausstellen. In Helsinki (FIN) wird um sie gesprungen, in Aarhus darum Dressur geritten: die nächsten Weltcup-Etappen stehen an!

Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI2*/CCI3*-L) vom 19. bis 23. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA

Sechsjährige Pferde:

Olympiareiter Andreas Dibowski wird mit der Holsteiner Stute Lillet v. Livello an den Start gehen, mit der dieses Jahr in zwei CCI2*-S die Plätze zwei und drei belegen konnte. Auch Nadine Marzahl konnte mit der Stute Dia Divina v. Diacontinus schon zwei Platzierungen auf diesem Niveau erreichen, darüber qualifizieren konnte sich ebenfalls Pauline Knorr mit Tullibards Tick the Boxes.

Andreas Dibowski (Döhle) mit Lillet 3; Pauline Knorr (Warendorf) mit Tullibards Tick the Boxes; Nadine Marzahl (Munster) mit Dia Divina FRH.

Siebenjährige Pferde:

Wer folgt wohl in diesem Jahr auf Cute Girl v. Coventry, die im letzten Jahr mit Kevin McNab im Sattel den Titel holte? Besonders spannend machen es die Vorjahresweltmeisterin Lagona und ihre Reiterin Anna Lena Schaaf. Aber Olympiasiegerin Julia Krajewski und ihr Nachwuchscrack Chintonic werden sicher auch ein Wörtchen mitreden wollen.

Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Ris de Talm; Julia Krajewski (Warendorf) mit Chintonic 3; Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Very Special 5.

Weitere Informationen unter: www.mondialdulion.com

Internationales Springturnier (CSI5*-W) vom 20. bis 23. Oktober in Helsinki/FIN

Für Hannes Ahlmann wird es sein erstes Fünf-Sterne-Weltcup-Springen sein mit unter anderem Janne Friederike Meyer Zimmermann entsprechend als eindrucksvolle Konkurrenz. Auch Aachen-Sieger Gerrit Nieberg reitet in Helsinki um die ersten Weltcup-Punkte der Saison 2022/23.

Hannes Ahlmann (Reher); Janne Friederike Meyer Zimmermann (Pinneberg); Gerrit Nieberg (Sendenhorst).

Weitere Informationen unter: www.helsinkihorseshow.fi

Internationales Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/CDIJ) vom 20. bis 23. Oktober in Aarhus Vilhelmsborg/DEN

Für die Dressurreiter geht die Reise für die erste Weltcup-Etappe zurück nach Dänemark. Mit im Gepäck hat Helen Langehanenberg ihre Holsteiner Stute Annabelle, Dorothee Schneider setzt auf ihre zehnjährige Stute Sisters Act und Erfolgspferd Faustus. Andreas Helgstrand wird mit seinen beiden erst achtjährigen Nachwuchspferden an den Start gehen, Queenparks Wendy und Hengst Jovian. Juliane Brunkhorst tritt an mit Aperol, mit dem sie erst vor zwei Wochen die Grand-Prix-Tour in Schenefeld gewann.

Auch einen prominenten Ausfall gibt es zu vermelden: der zwölfjährige Bohemian wurde von Team-Weltmeisterin Cathrine Laudrup-Dufour von der Teilnehmerliste zurückgezogen.

CDI-W: Helen Langehanenberg (Billerbeck); Dorothee Schneider (Framersheim).

CDI3*: Juliane Brunkhorst (Harsefeld); Helen Langehanenberg (Billerbeck); Dorothee Schneider (Framersheim).

CDIJ: Rose Oatley (Lütjensee).

Weitere Informationen unter: www.worldcupherning.dk

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 20. bis 23. Oktober in Riyadh/KSA

Es ist die vorletzte Etappe der Global Champions Tour und somit die Chance auf das letzte Ticket für den „Super Grand Prix“ in Prag. Profireiter wie Christian Ahlmann und Christian Kukuk haben ihr Ticket schon gelöst, Baackmann, Dreher, Ehning, Thieme und Weishaupt werden sicher in Lauerstellung sein.

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Andre Thieme (Horb), Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 19. bis 23. Oktober in San Miguel de Allende/MEX

Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter Email: [email protected]

Internationales Springturnier (CSI4*-W) vom 20. bis 23. Oktober in El Jadida/MAR

Für das „Hessen-Team“ geht die Reise durch Marokko weiter. Nachdem es am vergangenen Wochenende beim Nationenpreis für Rene Dittmer und Nicola Pohl eher weniger gut lief bleibt abzuwarten, wie sich die deutschen Teilnehmer dieses Wochenende als Einzelreiter im Weltcupspringen schlagen werden.

Rene Dittmer (Stade); Sophie Hinners (Pfungstadt); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.salonducheval.ma

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 23. Oktober in Vilamoura/POR

Marc Bettinger (Deutschland); Armin Himmelreich (Brechen); Luisa Himmelreich (Brechen).

Weitere Informationen: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. Oktober in San Giovanni/ITA

Vivien Blandfort (Titz); Simone Blum (Zolling); Maximilian Bremicker (Lohmar); Janina Dinauer (Emsbüren); Ute Gauss (Emsbüren); Theresa Heger (Schrobenhausen); Lisa Huep (Herford); Maximilian Lill (Hennef); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Emilia Löser (Niederneisen); Elisabeth Meyer (Villingendorf); Katharina Mühlbauer (Freising); Felix Müller (Chieming); Marco Müller (Lingenfeld); Anna Ortmann (Zolling); Amelie Osterholz (Poxdorf); Lisa-Maria Puschak (Aystetten); Pia Reich (Bad Bellingen); Jörne Sprehe (Fürth); Barbara Steurer-Collee (Eberstadt); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 22. Oktober in Leeuwarden/NED

Max Haunhorst (Hagen); Felix Haßmann (Lienen); Ulrich Hensel (Ortenberg); Caroline Müller (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.indoorfriesland.frl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI2*/1* Chevenez/SUI vom 20. bis 23. Oktober; www.oeuvray-smits.ch

CSI2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 19. bis 23. Oktober; www.peelbergen.eu

CSI2*/1*/YH Michalowice/POL vom 20. bis 23. Oktober; www.kjkszary.pl

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 20. bis 23. Oktober; www.sentowerpark.com

FN-press/Liz Allmendinger