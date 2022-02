Ausbilder und Richter Reinhard Richenhagen wird 65 Jahre alt

Der Ausbilder und bekannte Dressurrichter aus Pulheim feiert heute, am 20. Februar, seinen 65. Geburtstag.

Seinem älteren Bruder Martin Richenhagen, ehemaliger CEO des US-Unternehmens AGCO, steht Reinhard Richenhagen in Sachen Leidenschaft für Pferde bis heute in nichts nach. Noch immer sitzt er regelmäßig im Sattel und war fast 40 Jahre lang bei dem Pferdeausrüster Waldhausen tätig. Er bildet Pferd und Reiter aus und gibt ebenfalls Lehrgänge für seine Richterkollegen. Von 2010 bis 2019 war der heute 65-Jährige, am Richtertisch in Warendorf anzutreffen, bevor er sich 2020 gänzlich seinen Trainertätigkeiten widmete.

Der Pulheimer ist nicht nur Gutachter-Richter Dressur der Deutschen Richtervereinigung (DRV), sondern auch Stellvertretender DRV-Vorsitzender. So ist er für seine Richter-Tätigkeiten bei den Bundeschampionaten des Deutschen Reitpferdes und -ponys aber auch international bekannt, sitzt aber auch bei Hengstleistungsprüfungen häufig in der Bewertungskomission und wenn nicht, ist er als Kommentator anzutreffen. Seit 2020 ist der selbst bis Grand Prix-Niveau erfolgreiche Reinhard Richenhagen Mitglied des FN-Arbeitskreises Aufgabenheft.

St. GEORG wünscht alles Gute zum Geburtstag!