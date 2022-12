Grand Prix-Stute Saphira Royal nach Australien verkauft

Die zuletzt unter Nicole Wego-Engelmeyer erfolgreiche Grand Prix-Stute Saphira Royal hat eine neue Besitzerin gefunden. Dabei handelt es sich um eine Nachwuchsreiterin aus Australien.

Wie Eurodressage zuerst berichtet hat, wird die U25-Reiterin Jemma Heran künftig Platz im Sattel der 13-jährigen San Amour I-Tochter nehmen. Sie trainiere bereits seit den Sommermonaten mit unter anderem Frederic Wandres vom Hof Kasselmann. Ihr internationales Grand Prix-Debüt bestritt die gelernte Rechtsanwältin in diesem Jahr bereits. Mit dem Totilas-Sohn Total Recall ritt sie zuletzt zu den Plätzen 19 und elf im Grand Prix und der Grand Prix Kür des CDI Deauville (FRA). Mit Saphira Royal, die bis jetzt im Besitz der Russin Elena Knyaginicheva gemeinsam mit der Equitorus GmbH stand, wolle sich die Australierin nun in Florida (USA) auf dortige internationale Turniere in 2023 vorbereiten.

Nicole Wego-Engelmeyer verliert somit ihr derzeit einziges Grand Prix-Pferd. Den 15-jährigen Wallach Dante, der ebenfalls im Besitz der Kasselmann-Kundin Knyaginicheva steht, hatte sie ebenfalls 2021 in dieser Klasse vorgestellt, nun ist er jedoch für die Teilnahme an internationalen Turnieren gesperrt.

Über Saphira Royal

Die 13-jährige Rheinländer San Amour I-Monteverdi-Tochter Saphira Royal fand ihren Weg in den Sport unter dem Sattel von Lydia Camp. Mit ihr wurde die Stute 2012 Vierte im Reitpferde-Bundeschampionat. Es folgte ein kurzes Intermezzo unter Georg Etienne, ehe Kira Wulferding die Stute weiter ausbildete. Das gelang, Saphira Royal wurde Dritte bei den Reitpferden in Warendorf 2013 und wurde ein Jahr später Fünfte bei den Fünfjährigen.

Der gemeinsame Weg von Wulferding und Saphira Royal endete danach und Platz nehmen durfte fortan Stefanie Wolf im Sattel von Saphira Royal. Mit ihr qualifizierte sich die Stute 2015 erneut für das Bundeschampionat und wurde dort Vierte im Finale. Siebenjährig nahm sie dann an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo (NED) teil und kam im Finale auf den Bronzerang. Danach förderte Wolf die Rheinländer Stute aus der Zucht von Herbert Werth international bis auf Inter I-Niveau und errang einige vordere Platzierungen und auch einen Sieg.

Fortan stellte Kristina Bröring-Sprehe Saphira Royal kurzzeitig öffentlich vor, 2021 national in Vechta und international in Hagen a. T. W. und München-Riem. Die San Amour I-Tochter bestritt unter Bröring-Sprehe vor deren Schwangerschaft ihre ersten Grand Prix-Prüfungen, ehe Nicole Wego-Engelmeyer die Zügel übernahm. Schon bei ihrem ersten gemeinsamen internationalen Auftritt in Wiesbaden dieses Jahr gab es vordere Platzierungen in der Grand Prix-Tour, was sich über die Saison auch so fortsetzte bei Turnieren in Hagen a. T. W., Rotterdam und Fritzens. National durften die beiden auch einmal die Ehrenrunde anführen, nämlich im Grand Prix Special in Neumünster im Februar 2022.