Simone Blum zeigt ihren Babybauch

Simone Blum bekommt ein Baby. Die Weltmeisterin im Springreiten von 2018 erwartet ihr zweites Kind.

Springreiterin Simone Blum erwartet ihr zweites Kind. Auf Social Media teilt die Weltmeisterin von 2018 ein Video, auf dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Sie verkündet mit einem Augenzwinkern: „Mit sechs Kilogramm mehr (Weihnachten muss köstlich gewesen sein) ist sogar ein wenig Radfahren anstrengend.“

Ihre erste Tochter Hanna ist im Februar 2020 geboren. Und die Freude bei Simone und Hans-Günter Blum war groß! Übrigens ist das Paar seit 2018 glücklich verheiratet. Die beiden betreiben einen eigenen Turnier- und Ausbildungsstall in Zolling, Bayern. Im vergangenen Jahr war ihr Betrieb vom Hochwasser in Bayern betroffen. Etliche Ställe standen damals unter Wasser.

Weltmeisterin mit DSP Alice

Weltmeisterin wurde Simone Blum damals mit ihrer Stute Alice. Die Ausnahmestute, die sie auch zum Vize-EM-Titel 2019 mit dem Team trug, verabschiedete Simone Blum im Rahmen des CHIO Aachen 2023.

2014 kam die Stute aus der Zucht von Ralf Mewes in den Stall Blum, Ehemann Hansi hatte sie entdeckt. Nur zwei Jahre später, 2016, setzte das Paar in Balve ein Ausrufezeichen und wurde Deutsche Meister. Weitere zwei Jahre später folgte die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Tryon. 2019 dann Team-Silber bei den Europameisterschaften in Rotterdam. Das absolute Highlight der Stute, die vor allem dafür bekannt war, Mangos zu lieben und Männern eher reserviert zu begegnen.