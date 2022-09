WM-Vierte der fünfjährigen Dressurpferde My Precious verkauft

Dass My Precious ein kostbares junges Dressurpferd ist, wurde vielen Zuschauern bei den Weltmeisterschaften in Ermelo bewusst. Nun gab die Reiterin der KWPN-Stute deren Verkauf bekannt.

Das hat die bisherige Reiterin und Ausbilderin Kirsten Brouwer (NED) der WM-Vierten My Precious in den sozialen Medien kundgetan. Dort teilte sie mit: „Wir haben wunderschöne Momente miteinander geteilt und ich habe jede Minute genossen, in der ich diese fantastische Stute trainiert habe… ♥️“

Die KWPN-Stute in schicker Dunkelfuchsjacke wurde gezogen von Titan Wilaras. Der wählte dafür die Anpaarung der Cinderella Platinum v. Vivaldi-Gribaldi mit dem Hannoveraner Hengst Ferguson v. Floriscount. Als Besitzerin der Stute war seit Juni dieses Jahres Kirsten Brouwer selbst eingetragen. Sie qualifizierte die Stute für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo (NED), wo die Stute im Finale Vierte wurde mit 88,8 Prozent. Die neuen Besitzer der Stute kommen laut Brouwer aus den USA.