CSIO St. Gallen: Nayel Nassar gewinnt Großen Preis, Philipp Weishaupt und Coby auf Platz drei

Seit etwa zwei Jahren sind Philipp Weishaupt und der Hannoveraner Coby nun ein Team. Und die Erfolgskurve der beiden zeigt steil nach oben! Das stellten sie heute mit einem dritten Platz im Großen Preis von St. Gallen einmal mehr unter Beweis. Der Sieg ging an Nayel Nassar.

Seinen Titel als Deutscher Meister der Springreiter 2020 wird Philipp Weishaupt dieses Wochenende nicht verteidigen. Stattdessen ist er nach St. Gallen in die Schweiz gereist, um dort im FEI-Nationenpreis die deutschen Farben zu vertreten. Heute stand allerdings erst einmal der Große Preis auf dem Programm. Und für den hatte der Bereiter aus dem Team von Ludger Beerbaum eines seiner besten Pferde gesattelt, den elfjährigen Hannoveraner Coby.

Als die beiden heute als letztes Paar in den zweiten und entscheidenden Umlauf einritten, hatten Nayel Nassar (EGY) und Scott Brash (GBR) schon gut vorgelegt. Aber auch Philipp Weishaupt und sein Contagio-Sohn machten es noch einmal richtig spannend! Nur wenige Hundertstelsekunden trennten die beiden am Ende vom Sieg. Dieser ging an den in den USA beheimateten Nayel Nassar und Igor van de Wittemoere mit der schnellsten Nullrunde in 45,32 Sekunden. Zweiter wurde Scott Brash mit Hello Vincent in 45,41 Sekunden. Für Philipp Weishaupt und Coby stoppte die Uhr nach 46,05 Sekunden. Ebenfalls noch an neunter Stelle platziert waren Christian Kukuk und Checker, die vier Strafpunkte aus dem ersten Umlauf mitbrachten.

Sportlicher Höhepunkt wird dann der FEI-Nationenpreis am Sonntag, für den heute schon einmal die Startreihenfolge ausgelost wurde. Diese sieht wie folgt aus:

1. Brasilien

2. Schweiz

3. Schweden

4. Großbritannien

5. Deutschland

6. Mexiko

7. Niederlande

8. Ägypten

9. Italien

10. Israel

Neben Christian Kukuk und Philipp Weishaupt werden Maurice Tebbel und André Thieme für die deutsche Mannschaft reiten.

Alle Ergebnisse aus St. Gallen finden Sie hier.