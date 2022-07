Dänemarks Springreiter für die Weltmeisterschaften daheim in Herning

Dänemark hat nun auch bekannt gegeben, welche Springreiter bei den Weltmeisterschaften vor heimischem Publikum an den Start gehen werden.

Folgende dänischen Spring-Paare haben Nationaltrainer Bo K. Møller in den letzten Wochen seit Aufstellung der Longlist für die Weltmeisterschaften in Herning von sich überzeugen können:

Andreas Schou mit Independent, Darc de Lux oder Diacardo BS > Schou war 2014 19. bei den Weltreiterspielen in Caen und hat Dänemark bei sieben Senioren-Europameisterschaften vertreten, zuletzt 2021 in Riesenbeck, wo er mit Darc de Lux zur achtplatzierten Mannschaft gehörte. Er ist der einzige Nominierte aus dem Riesenbecker Team.

Emil Hallundbæk mit Chalisco > Emil Hallundbæk und sein 15-jähriger Lewitzer OS-Wallach v. Chacco Blue gehörten 2019 noch zum viertplatzierten EM-Team der Jungen Reiter. Dieses Jahr lieferten sie unter anderem fehlerfreie Runden in den Nationenpreisen von Sopot und Deauville.

Lars Bak Andersen auf Carl-Heinz B. > Carl-Heinz B. ist erst zehnjährig. Ehe Lars Bak Andersen ihn Anfang des Jahres übernahm, ging er zuletzt eine ganze Zeitlang erfolgreich mit Alexa Stais. Er bislang größte Erfolg mit seinem neuen Reiter ist ein achter Platz im Großen Preis des CSIO5* in Sopot.

Linnea Ericsson-Carey und Skorphults Baloutendro > Skorphults Baloutendro ist ein elfjähriger Hannoveraner Hengst v. Contendros, der ebenfalls in der Lewitz zur Welt kam. Er und seine Reiterin waren doppelnull im Nationenpreis von Falsterbo und wurden Dritte mit der Mannschaft.

Rikke Belinda Barker mit Tabalou PS > Noch ein Lewitzer Pferd, diesmal ein zehnjähriger Oldenburger Hengst v. Taloubet Z. Mit seiner Reiterin gehörte er zum Nationenpreis in Falsterbo (12/4) und war doppelnull im EEF-Länderwettstreit von Ebreichsdorf.

Welches seiner drei Pferde Andreas Schou reitet, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Trainer Møller blickt optimistisch auf die WM in Herning: „Wir haben eine sehr starke Mannschaft und die Reiter waren die ganze Saison über auf hohem Niveau unterwegs – zuletzt in Falsterbo. Da gehen wir mit einer großen Portion Selbstvertrauen an die Sache“, so Møller auf der Verbands-Website.