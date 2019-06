Daniel Deußer und Jasmien gewinnen Großen Preis von Sopot

Daniel Deußer und die Schimmelstute Jasmien haben den Großen Preis im polnischen Sopot gewonnen. Nach zwei Umläufen landete außerdem Patrick Stühlmeyer aus Rang sieben.

1,16 Sekunden schneller als der Lette Kristaps Neretnieks mit Moon Ray Daniel Deußer mit Jasmien in der entscheidenden zweiten Runde im Großen Preis von Sopot. Nach 42,87 Sekunden blieb die Uhr stehen. Mit der Schimmelstute hatte Deußer vor zwei Wochen bereits den Großen Preis von Hamburg, die Etappe der Global Champions Tour in der Hansestadt gewonnen. Schon damals hatte er gesagt, dass er in der Stute große Möglichkeiten sehe.

Der zweitplatzierte Lette ritt den westfälischen Hengst Moon Ray v. Cornet Obolensky-Contender über den Kurs. Sieben der 50 Starter blieben in beiden Runden fehlerfrei. Dritter wurde der Niederländer Kevin Jochems mit Cristello. Exakt fünf Sekunden mehr als der Sieger brauchte Patrick Stühlmeyer. Mit dem Franzosen Varihoka du Temple wurde der Bereiter aus dem Stall von Paul Schockemöhle in dieser Zeit Siebter. Damit war er zweitbester Deutscher in dem Großen Preis in dem polnischen Ostseebad. Die Kombination Stühlmeyer/Varihoka war ebenfalls beim Derbyturnier in Hamburg erfolgreich. In einem CSI4*-Springen waren beide in Klein Flottbek Zweite.

Gerrit Nieberg, André Thieme und Jörne Sprehe hatten mit dem Ausgang des Springens nichts zu tun. Am Sonntag um 11.30 Uhr steht der Nationenpreis in Sopot auf dem Programm. Wer von diesen fünf Reitern dann in der deutschen Equipe starten wird, gibt Bundestrainer Otto Becker voraussichtlich morgen bekannt. Das Ergebnis ist für die Deutschen wichtig. Es zählt auf jeden Fall. Der Nationenpreis-Auftakt im französischen La Baule war noch nicht ganz so überzeugend ausgefallen für das deutsche Team.

