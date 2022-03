Fuchs Erster, Ehning Fünfter zum Auftakt des Saut Hermès

Im Grand Palais in Paris wird wieder in stilvollem Ambiente gesprungen, denn Edellabel Hermès hat dieses Wochenende eingeladen.

Wichtigstes Springen des Tages war ein 1,50 Meter-Zeitspringen, bei dem der Sieger schon nach der ersten Hälfte feststand, als nämlich Martin Fuchs und The Sinner (v. Sanvaro) nach unschlagbaren 56,94 Sekunden ins Ziel kamen. Da kam keiner der weiteren Reiter mehr heran.

Am ehesten konnte noch die Niederländerin Sanne Thijssen mit ihrem wunderbaren Holsteiner Hengst Con Quidam v. Quinar Z den beiden gefährlich werden. Hier stoppte die Uhr nach 57,83 Sekunden. Rang drei sicherte sich Publikumsliebling Simon Delestre auf seinem 17-jährigen und immer noch topfitten Hermès Ryan, der ja Markenbotschafter der Gastgeber ist (58,54).

Bester Deutscher war Marcus Ehning, der mit Funky Fred fehlerfrei und in der fünftschnellsten Zeit ins Ziel kam. Christian Ahlmann und Mandato van de Neerheide sprangen auf Rang sieben. Christian Kukuk und Checker ließen es ruhig angehen und kamen mit einem Zeitstrafpunkt ins Ziel. Vier Fehler waren es sowohl bei Daniel Deußer auf Bingo Ste Hermelle als auch bei Philipp Schulze Topphoff mit Concordess.

Weitere Ergebnisse

Das Eröffnungsspringen am Vormittag hatten Italiens Emanuele Gaudiano und seine bekannt schnelle OS-Stute Carlotta v. Chaccomo mit fast zwei Sekunden Vorsprung für sich entschieden. Über Rang zwei freute sich der Schweizer Bryan Balsiger auf Urbanus Z, gefolgt von Roger-Yves Bost im Sattel von Bluemuch des Baleines. Auch hier war Marcus Ehning bester Deutscher. Mit Calanda sprang er auf Rang neun.

In der U25-Tour ging der erste Sieg nach Großbritannien, an Sienna Charles auf der erfahrenen Holsteiner Stute Ornellaia v. For Pleasure, die schon John Whitaker über die olympischen Parcours in Rio getragen hat. Zweiter wurde Antoine Ermann auf Azur de Vinnebus für Frankreich vor dem Belgier Thibeau Spits mit Juragold Bormes. Niklas Betz und sein Million Dollar Baby sprangen ohne Abwurf auf Rang sechs. Bei Max Haunhorst und Carnando war eine Stange gefallen.

