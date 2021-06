Future Champions: Mega Auftakt für Deutschlands U21-Springreiter und die Dressurreiter

Dieses Wochenende steht bei den „Future Champions“ auf dem Hof Kasselmann in Hagen einmal mehr der Nachwuchs im Mittelpunkt. Die Ausbeute der Deutschen an Tag eins kann sich sehen lassen!

Das gilt insbesondere für die Jungen Reiter im Parcours, die zum Auftakt der „Future Champions“ 2021, einem Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter, die Plätze eins bis fünf belegten. Überragender Reiter der Prüfung war dabei der Mannheim-Sieger und U25-Sprinpokal Finalist Sönke Fallenberg, der seiner Konkurrenz in Phase rund vier Sekunden abnahm auf dem Hannoveraner Valentino-Sohn Vescovino.

Fallenberg benötigte 33,18 Sekunden. Bei 37,10 Sekunden stoppte die Uhr für Henrike Ostermann und ihren Oldenburger Arpeggio-Sohn Air Force One. Dritte wurde mit 37,72 Sekunden Antonia Ercken auf Chaya Lotta v. Congress.

Noch eine Antonia fand sich auf Rang vier wieder (0/39,41), nämlich Antonia Locker mit Cristobal v. Cristallo, wie Chaya Lotta westfälisch gezogen. Die Nummer fünf im Bunde war Maren Hoffmann auf der Brandenburger Stute Goldquelle v. Gepsom (0/40,04).

Für einen weiteren deutschen Sieg im Parcours sorgte Jonna Esser auf der Holsteiner Connor-Tochter Ciance bei den Chidren. Mit 61,16 Sekunden war sie die deutlich schnellste in dem 1,25 Meter-Zeitspringen. Zweite wurde die Polin Julia Pieta auf Clearwater, einer Zangersheider Clearway-Tochter (0/62,81), gefolgt von zwei weiteren deutschen Reiterinnen, nämlich Paula Pahl auf Kaischa (0/63,28) und Leonie Pander mit Cantara (0/63,96).

Dressur

Der Tag auf dem Dressurviereck in Hagen begann heute Morgen in aller Frühe mit der Mannschaftsaufgabe der Junioren, die nicht am Nationenpreis teilnehmen. Hier sorgte Shona Benner mit der von Helen Langehanenberg übernommenen Brisbane für einen deutschen Sieg. Mit 72,273 Prozent setzte sie sich gegen zwei Däninnen durch.

Das war zum einen Sophia Ludvigsen auf dem Hannoveraner Quantensprung-Sohn Blue Hors Quintana (72,121) und zum anderen Laura Gotteberg Brandt Jakobsen im Sattel von Romio Hoejris, einem Romanov-Sohn (71,717).

Auch der anschließende Nationenpreis der Junioren ging nach Deutschland. Mit 148,737 Punkten setzt sich die Equipe von Hans Heinrich Meyer zu Strohen gegen die Mannschaften aus Dänemark (147,223) und der Schweiz durch (141,061).

Für Deutschland ritten Rose Oatley auf Rock Revolution (74,495, zweitbestes Paar in der Einzelwertung), Jana Lang mit Baron (71,667) und Lucie-Anouk Baumgürtel auf Hugo (74,242, Rang drei).

Bestes Paar der Einzelwertung war Alexander Yde Helgstrand auf der dänischen Blue Hors Soprano-Tochter Grevens Sa Va mit 74,748 Prozent. Seine Teamkolleginnen Annabelle Rehn mit Vestersvangs Garson (v. De Noir) und Frederikke Gram Jacobsen auf Ryvangs Zafina (v. Zack) kamen auf 71,869 bzw. 72,475 Prozent.

Der Nationenpreis der Jungen Reiter und das erste Springen der Junioren war zur Stunde noch nicht entschieden. Alle Ergebnisse finden Sie hier.