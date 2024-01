Henrik von Eckermann weiter Weltranglisten-Spitzenreiter, Top Ten für Richard Vogel

Seit 18 Monaten, eineinhalb Jahren ist Henrik von Eckermann nun die Nummer eins der Weltrangliste der Springreiter. Da hat sich also nichts geändert. Einen Riesenschritt in seiner Karriere hat Richard Vogel gemacht.

Henrik von Eckermann führt die Weltrangliste der Springreiter nun mit 3421 Punkten an. Auch die Besetzung der Plätze zwei bis vier hat sich nicht verändert: Ben Maher GBR, 3330 Punkte) vor Kent Farrington (USA, 3075) und Steve Guerdat (SUI, 3047).

Dahinter haben Julien Epaillard (FRA) und Martin Fuchs (SUI) die Plätze getauscht. Heißt, Epaillard ist nun Fünfter, Fuchs Sechster. Um einen Platz verbessert hat sich auch Simon Delestre (FRA), der von Rang acht auf sieben vorgedrungen ist. Auch Max Kühner hat einen Sprung nach vorne gemacht, von neun auf acht. Dafür büßte McLain Ward zwei Ränge ein. Er ist nun Neunter.

Und dahinter ist wieder ein Deutscher in den Top Ten: Richard Vogel. Ein Riesenschritt für den 26-Jährigen, der ja Anfang Dezember sensationell den Rolex Grand Prix in Genf mit United Touch S gewinnen konnte. Wer sich für das Geschehen hinter den Kulissen im Team Vogel interessiert, dem sei die Reportage in St.GEORG 2/2024 ans Herz gelegt. Darin haben wir nämlich Felicia Wallin begleitet, die schwedische Pflegerin, die zeitgleich mit Vogel in Dagobertshausen angefangen hat und seitdem verantwortlich für dessen Pferde ist. Das Heft erscheint am 16. Januar 2024 und wird dann hier erhältlich sein.

Weitere Deutsche unter den Top 50:

21. (vorher 24.) Christian Kukuk

26. (25.) Hans-Dieter Dreher

32. (35.) Jana Wargers

33. (34.) Marcus Ehning

34. (28.) Daniel Deußer

35. (30.) David Will

37. (83.) Christian Ahlmann

50. (27.) Philipp Weishaupt

Die vollständige Liste finden Sie hier.