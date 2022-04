Kent Farringtons Zukunftspferd Orafina siegt in Wellington und steht nun auf der WM Short List

Das Winter Equestrian Festival in Wellington hat Platz gemacht für die ESP, die Equestrian Spring Series, am selben Ort. Kent Farrington und Orafina waren schon in den Winterwochen erfolgreich und setzten am Wochenende noch eins drauf. Außerdem gehört die Stute nun zum potenziellen WM-Aufgebot der USA, das bereits jetzt bekannt gegeben wurde.