Madrid: Valkenswaard United gewinnt GCL-Etappe, Riesenbeck International wird Dritter

Die Global Champions Tour ist in Europa gelandet. Die Etappe in Madrid entschied das Team Valkenswaard United mit Gilles Thomas und John Whitaker für sich. Und nach einer bisher eher mauen GCL-Saison für das Team Riesenbeck International, platzieren sich Christian Kukuk und Philipp Weishaupt nun auf Rang drei.

Schon wieder Gilles Thomas. Erst vor zwei Wochen setzte sich der junge Belgier, von Edwina Tops-Alexander als „bester junger und aufstrebender Reiter der Welt“ bezeichnet, im Global Champions Tour-Grand Prix in Shanghai durch. Dieses Wochenende fährt er zusammen mit John Whitaker (GBR) den Sieg in der Global Champions League-Etappe von Madrid ein. Beide Reiter sattelten französische Pferde – Thomas den Catoki-Sohn Ermitage Kalone, Whitaker den 16-jährigen Equine America Unick du Francport. Beide Paare blieben in Runde eins fehlerfrei. Einen Strafpunkt gab es in Runde zwei für Gilles Thomas, sechs für John Whitaker. Insgesamt sieben Punkte reichten für den Sieg.

Platz zwei belegte das Team Madrid in Motion. In beiden Runden fehlerfrei blieb der Spanier Eduardo Alvarez Aznar mit seinen Pferden d’Orient Batilly und Rokfeller de Pleville Bois Margot. Jeweils vier Fehlerpunkte gingen auf das Konto von Maikel van der Vleuten (NED). In Runde eins mit Dywis HH, in Runde zwei mit Beauville Z N.O.P. Im Gesamtergebnis gab es acht Fehlerpunkte.

Nachdem es bei den Siegern der GCL-Gesamtwertung 2023 in dieser Saison der Global Champions League noch überhaupt nicht nach Plan lief, konnte Riesenbeck International in Madrid punkten. In Runde eins blieben Christian Kukuk (GER) mit der Tyson-Tochter Just be Gentle und Philipp Weishaupt (GER) mit dem Zinedine-Sohn Zineday fehlerfrei. Für Runde zwei wechselten beide Reiter ihre Pferde. Kukuk sattelte den 14-jährigen Checker v. Comme il faut, Weishaupt den ebenfalls 14-jährigen Coby v. Contagio. Jeweils vier Fehlerpunkte sammelten die Paare. Damit standen acht Punkte in der Gesamtwertung, Platz drei.

Alle Ergebnisse der GCL-Etappe in Madrid 2024 finden Sie hier.

Nach nun einem Drittel der diesjährigen GCL-Etappen führen die Cannes Stars das Ranking mit 87 Punkten an. Knapp dahinter folgen die Stockholm Hearts mit 86 Punkten und Valkenswaard United mit 84 Punkten. Riesenbeck International rangiert aktuell mit 78 Punkten auf Platz neun. Hier finden Sie das gesamte Ranking nach der Etappe in Madrid.

