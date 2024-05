Wiesbaden: Anna Lena Schaaf erste Deutsche Meisterin der U25-Vielseitigkeitsreiter

Zum ersten Mal wurden in Wiesbaden im Rahmen des CCI4*-S auch die Deutschen Meisterschaften der U25-Vielseitigkeitsreiter ausgetragen. Anna Lena Schaaf holte sich den Titel mit einem Start-Ziel-Sieg.

Am Freitag haben die Vielseitigkeitsreiter beim Pfingstturnier in Wiesbaden die Teilprüfungen Dressur und Springen absolviert. Am Samstag folgte der Cross. Anna Lena Schaaf sattelte ihre Fidertanz-Tochter Fairytale. Gezüchtet wurde die Stute vom Großvater der Reiterin, Gerd Neukäter. Gemeinsam erzielte das Paar bereits Bronze bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren. In Wiesbaden standen nun die ersten Deutschen Meisterschaften für U25-Vielseitigkeitsreiter jemals an.

Der Freitag lief bereits äußerst erfolgreich für Anna Lena Schaaf und ihre „Fine“, so der Rufname der 17-jährigen Stute. Nach der Dressur übernahm das Paar die Führung. Auch das Springen lief nach Plan – als Führende ging das Paar somit ins entscheidende Gelände.

Dort kamen 20,4 Strafpunkte für Schaaf und Fairytale dazu. Der anhaltende Regen hatte den Boden aufgeweicht, das zehrte an den Kräften der Pferde. Kein einziges Paar kam ohne Zeitfehler ins Ziel. Schaaf und Fairytale rutschten damit auf Platz fünf der Gesamtwertung. Die besten der U25-Reiter blieben sie dennoch. „In Dressur und Springen war sie (ihre Stute, Anm. der Redaktion) mega gut. Im Gelände hat man ihr angemerkt, der Boden zieht an ihr, sie ist ein warmblütiges Pferd und musste schon etwas kämpfen“, so die Bilanz der ersten Deutschen U25-Meisterin der Vielseitigkeitsreiter.

Einer, der mit am besten durch das Gelände kam, war Calvin Böckmann. Mit The Phantom of the Opera gab der 23-Jährige gerade erst sein Fünf-Sterne-Debüt in Kentucky. In Wiesbaden sattelte er die französische Stute Altair de la Cense. Auf Rang zehn startete Böckmann nach der Dressur. Im Parcours musste er allerdings drei Abwürfe verbuchen. Mit dem starken Geländeritt konnte das Paar einiges wettmachen. Platz acht wurde es schließlich in der Gesamtwertung der Prüfung (50,9 Minuspunkte), Silber bei den Deutschen Meisterschaften der U25-Vielseitigkeitsreiter.

Bronze sicherte sich der 24-jährige Brandon Schäfer-Gehrau im Sattel von Fräulein Frieda. Acht Strafpunkte mussten nach dem Springen zum Dressurergebnis dazu addiert werden. Das Gesamtergebnis: 53 Minuspunkte.

Erfahrene Reiter auf dem Treppchen des CCI4*-S

Die Kurzprüfung auf Vier-Sterne-Niveau wurde gewonnen von Felix Vogg aus der Schweiz. Mit dem elfjährigen Kannan-Sohn Dao de L’Ocean blieb Vogg fehlerfrei im Parcours. Das Ergebnis nach dem Cross lautete 32,8 Minuspunkte.

Zweiter wurde Tim Price (NZL) mit Coup de Coeur Dudevin (39,0), der sich nur knapp vor Michael Jung (GER) mit Kilcandra Ocean Power (39,2) platzierte.

Alle Ergebnisse vom CCI4*-S in Wiesbaden finden Sie hier.

