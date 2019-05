Martin Fuchs gewinnt Global Champions Tour-Springen von Madrid

Die Letzten werden die Ersten sein … dieses Sprichwort hat sich gestern für Martin Fuchs und Chaplin bewahrheitet. Die beiden konnten die Global Champions Tour-Etappe von Madrid gewinnen. Bester Deutscher war Daniel Deußer.

Als letzter der elf Teilnehmer am Stechen galoppierte Martin Fuchs mit Chaplin gestern in den Parcours von Madrid. Bis dahin hatte noch Maikel van der Vleuten mit Dana Blue in Führung gelegen. Eine schnelle Nullfehlerrunde in 39,77 Sekunden lautete die Vorlage des Niederländers. Fuchs setzte auf volles Risiko – mit Erfolg! Die Uhr blieb nach 39,49 Sekunden für ihn stehen.

„Mein Pferd Chaplin war großartig, es ist ein tolles Stadion und ein super Publikum“, so der Silber-Medaillen-Gewinner von Tryon im Anschluss. „Ich hatte Glück als Letzter in den Parcours zu gehen und ich wusste genau, was ich zu tun hatte.“ Damit hat der Schweizer jetzt nicht nur 100.000 Euro mehr auf dem Konto, sondern auch das Ticket für den Super Grand Prix in Prag in der Tasche. Dort werden die Sieger der einzelnen Global Champions Tour-Etappen am Ende des Jahres aufeinander treffen.

Hinter Maikel van der Vleuten konnte sich dessen Landsmann Bart Bles mit Gin D auf Rang drei platzieren (0/40,11). Vierte wurde die für Israel reitende Amazone Danielle Goldstein mit ihrer bewährten Lizziemary. Das Paar war zuletzt schon in Shanghai siegreich gewesen. Gestern benötigten sie 40,86 Sekunden für den Stechparcours.

Dahinter rangierten Daniel Deußer und Calisto Blue auf Platz fünf, für den es immerhin noch 17.000 Euro gab. Der zwölfjährige Chacco Blue-Nachkomme benötigte 45,92 Sekunden im Stechen. Marcus Ehning und Funky Fred wären zwar schneller gewesen, hatten allerdings einen Abwurf in Runde zwei, Platz sieben. Auch Ludger Beerbaum und Casello nahmen am Stechen teil. Mit neun Strafpunkten landeten sie am Ende auf dem elften Platz.

Das aktuelle Ranking der Global Champions Tour führt weiterhin der Belgier Pieter Devos an vor Daniel Deußer und Maikel van der Vleuten.

