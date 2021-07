Michael Jung auf Erfolgskurs beim CSI4* Saint-Tropez

Bevor es für Michael Jung wieder Koffer packen heißt – in drei Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Tokio – ist er dieses Wochenende noch einmal im Springsattel unterwegs. Beim Vier-Sterne-Turnier in Saint-Tropez stellt der 38-Jährige gerade wiederholt unter Beweis, dass er auch im Parcours eine echte Konkurrenz ist.