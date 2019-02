Peder Fredricson und Hansson WL bestes Springsportpaar 2018 und eine Ehrenmedaille für den Reiter

Für den schwedischen Europameister und Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 2018, Peder Fredricson, fängt das Jahr gut an.

Nicht nur, dass Peder Fredricson in Neumünster den Großen Preis gewinnen konnte, nach Zusammenzählen aller Punkte sind er und der elfjährige schwedische Warmblüter Hansson WL v. Hip Hop erfolgreichstes Paar im Springsport 2018.

Obwohl erst seit 2018 ein Team, konnte sich das Paar bei nahezu jedem Turnier mindestens einmal unter den Top fünf platzieren. Unter dem Strich kamen sie 2018 auf elf Top drei-Platzierungen.

In den Sport gebracht worden war Hansson WL von Robin Ingvarsson. Übrigens ist auch das zweiterfolgreichste Pferd 2018 schwedischer Herkunft: Steve Guerdats Bianca.

Bestes deutsches Paar auf der Liste sind Daniel Deußer und Tobago Z auf Rang sechs.

Ein Treffen mit dem Königshaus

Für all seine sportlichen Verdienste wurde Peder Fredricson zusammen mit anderen Sportpersönlichkeiten jüngst von Schwedens König Carl XVI Gustaf mit der Medal of Honour ausgezeichnet. Abgesehen von den Erfolgen mit Hansson WL gehörte Fredricson 2018 zum schwedischen Team, das bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon die Silbermedaille gewinnen konnte.

Im Jahr zuvor gab es EM-Silber mit dem Team und Einzelgold bei den Europameisterschaften in Göteborg. Eine weitere Silbermedaille hängt in Fredricsons Trophäenschrank von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016, wo er mit All In Zweiter in der Einzelwertung wurde.

