Die Global Champions League Teams für 2019 stehen fest

Dass Marco Kutscher dieses Jahr bei den Prague Lions reitet, war ja schon vor einigen Tagen bekannt geworden. Nun haben sich auch die anderen Teams formiert. Hier ein Überblick, welche Deutschen wo reiten.

Im Team Berlin Eagles reitet der gesamte Stall Beerbaum: Chef Ludger zusammen mit den Bereitern Philipp Weishaupt und Christian Kukuk. An ihrer Seite sind die Schwedin Malin Baryard-Johnsson, Lorenzo de Luca (ITA) sowie der Däne Emil Hallundbaek.

Hans-Dieter Dreher bereichert nun Georgina Bloombergs Mannschaft New York Empire. Hier reiten außerdem noch Bloomberg selbst, Scott Brash (GBR), Daniel Bluman (ISR), Denis Lynch (IRL) und Spencer Smith (USA).

Bei den Scandinavian Vikings ist Christian Ahlmann Frontmann, zusammen mit Leopold van Asten (NED), Geir Gulliksen (NOR), Danielle Goldstein (ISR), Evelina Tovek (SWE) und Teddy Vlock (USA).

Daniel Deußer führt die Shanghai Swans in die Saison 2019. Er startet zusammen mit Pius Schwizer (SUI), Shane Sweetnam (IRL), Peder Fredricson (SWE), Kamal Bahamdan (KSA) und Kim Emmen (NED).

Laura Klaphake ist das U25-Talent, das die St. Tropez Pirates ergänzt. Hier starten außerdem Edwina Tops-Alexander (AUS), die dafür gesorgt hat, dass der erste Super Grand Prix im Haus des Erfinders Jan Tops bleibt, Pieter Devos (BEL), Athina Onassis (GRE), Lucia Le Jeune Vizzini (ITA) und Olivier Robert (FRA).

Last but not least kann Valkenswaard United nicht nur mit Maurice Tebbel als U25-Talent aufwarten, sondern auch mit Marcus Ehning. Die beiden reiten kommende Saison zusammen mit Alberto Zorzi (ITA), Bertram Allen (IRL), Cian O’Connor (IRL) und Frank Schuttert (NED).

Die Teams im Überblick finden Sie hier.