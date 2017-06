CIC3* Wiesbaden: Ingrid Klimke gibt Sieg im Gelände ab

Siegerin im CIC3* in Wiesbaden ist 2017 die Britin Sarah Cohen. Julia Krajewski Zweite und Ingrid Klimke, die nach Dressur und Springen in Führung lag, vergab ihren Sieg am letzten Sprung im Gelände.

Erst schlug das Wetter Kapriolen, dann versagten Ingrid Klimke und Escada die Nerven. Das Wasser schüttete nur so vom Himmel, das Turniergeschehen stand für eine Stunde still. Nachdem sich der Regen legte, ging es für die Vielseitigkeitsreiter ins Gelände. Sprung elf wurde aufgrund des Wetters gestrichen, die Alternative blieb. Letzte Reiterin im Gelände: die in Führung liegende Ingrid Klimke auf Escada. Bis zum letzten Hindernis sah es nach einem glatten Durchmarsch für die beiden aus, am Ende wurde es Rang 17.

Springen

Nach der Dressur standen Ingrid Klimke und ihre 13-jährige Embassy-Tochter Escada mit 34,60 Minuspunkten an der Spitze des Feldes. Im Springen heute morgen kamen nochmal vier Strafpunkte hinzu. Mit den 38,60 Minuspunkten führten sie weiterhin vor dem Italiener Stefano Brecciaroli, der mit Apollo van de Wendi Kurt Hoeve auf 42,60 Minuspunkte kam. Die Britin Sarah Cohen, die nach der Dressur mit 43,20 Minuspunkten auf Rang fünf lag, konnte das Ergebnis im Springen halten und arbeitete sich auf Platz drei vor. Vierte nach dem Springen war Sara Algotsson-Ostholt mit Reality. Julia Krajewski, die den neunjährigen Contendro-Sohn Chipmunk FRH ritt, lag nach der Dressur noch auf Platz zwei hinter Klimke. Im Springen fielen drei Stangen, zwei davon in der dreifachen Kombination. Damit summierten sich ihre Minuspunkte von 36,20 auf 48,20, bedeutete vorerst Rang fünf.

Gelände

Flora und Martina Reemtsma sowie der Brasilianer Carlos Parro zogen ihre Pferde vor dem Gelände zurück. Damit verkleinerte sich das Starterfeld auf 19 Reiter. Keiner der 19 Starter kam innerhalb der erlaubten Zeit ins Ziel. Ein Grund war der nasse Boden, ein weiterer, dass Sprung elf rausgenommen wurde und die zeitaufwendigere Alternative blieb. Die gute Nachricht: Alle Reiter und Pferde sind wohlbehalten ins Ziel gekommen. Die schlechte Nachricht: Kein Sieg für Ingrid Klimke. Schon wieder nicht. In Badminton vergab sie ihren Sieg im abschließenden Springen, heute am letzten Sprung im Gelände. Zwei Verweigerungen und Zeitfehler schlugen mit insgesamt 76,50 Strafpunkten zu Buche. Mit 114,20 Minuspunkten beendete sie die Prüfung auf dem drittletzten Platz. Strahlende Siegerin ist die Britin Sarah Cohen mit ihrem 15-jährigen Wallach Treason. Zu ihren 43,20 Minuspunkten kamen lediglich 3,60 Zeitfehler aus dem Gelände hinzu. Das bedeutete den Sieg mit 46,80 Minuspunkten vor Julia Krajewski und Chipmunk (54,20). Den letzten Podiumsplatz sicherte sich Sara Algotsson-Ostholt, die in der Gesamtwertung auf 55,80 Minuspunkte kam.

Hier finden Sie die vollständigen Ergebnisse.